Popoln švedski dan zaokrožil Samuelsson, Fak brez napake 13.

Tekmo je sicer odprl prav Jakov Fak, ki je na prvem streljanju hitro pokril vseh pet tarč, stoje pa je bil nato še enkrat več brezhiben. Tek je bil znova tisti, ki je 34-letnega slovenskega reprezentanta oddaljil od najvišjih mest. Za Samuelssonom je na koncu zaostal 1:08,1 minute.

Deset let mlajši Šved je bil danes prav tako brezhiben na strelišču, vendar izjemno hiter tudi v smučini. Poskrbel je za popoln švedski dan, saj je žensko preizkušnjo dobila njegova rojakinja Hanna Öberg. Sam pa se je podpisal pod drugo zmago v svetovnem pokalu ter skupno osme stopničke. Nemočni so bili v boju z domačinom Norvežana Christiansen in mlajši od bratov Boe. Predvsem slednji na začetku nove sezone še ni v tisti zares odlični tekaški formi.