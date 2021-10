Popoln uspeh slovenskih skakalk: Bogatajeva do skupne zmage

"S tekmo sem zadovoljna, skakala sem bolje kot na treningu. Rezerve vedno so, nikoli ne moreš skočiti popolno. Zelo bi bila vesela, če bi mi to raven skokov uspelo držati do zime," je po tekmi za Smučarsko zvezo Slovenije dejala 26-letna Urša Bogataj.

Poleg Bogatajeve, ki je to poletje zmagala štirikrat in že pred prihodom v Nemčijo slavila tudi skupno zmago poletja, so v najboljši deseterici od Slovenk končale še Nika Križnar, zmagovalka petkovih kvalifikacij, ki je bila četrta, Jerneja Brecl na sedmem in Špela Rogelj na desetem mestu. "Skoki so bili na visoki ravni, zato sem zadovoljna. Videla sem, da se lahko enakovredno merim z najboljšimi, to mi na začetku poletja ni šlo tako dobro. Zdi se mi, da kar dobro stopnjujem pripravljenost in že komaj čakam na zimsko sezono," pa je povedala Križnarjeva, lani številka 1 na svetu, ki bo v olimpijski zimi branila skupno zmago v svetovnem pokalu.