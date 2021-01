Poškodba Caviezla na treningu smuka

Danes ga čakajo dodatne preiskave doma v Švici. Smučarja, ki ni v smrtni nevarnosti, so hospitalizirali z diagnozo pretresa možganov in je ostal na opazovanju v bolnišnici, so sporočili iz švicarske smučarske zveze.

Caviezel trenutno vodi v posebnem superveleslalomskem seštevku, v skupni razvrstitvi svetovnega pokala je peti. Dvaintridesetletni tekmovalec je bil v tej sezoni na stopničkah uvodnih dveh superveleslalomov. Zmagal je na superveleslalomu v Val d'Iseru, v Val Gardeni pa je bil počasnejši zgolj od Norvežana Aleksandra Aamodta Kildeja.

Morebitna hujša poškodba smučarja, za zdaj še ni jasno, kakšno je stanje z njegovim kolenom, bi bila hud udarec za švicarsko reprezentanco pred svetovnim prvenstvom februarja v Cortini d'Ampezzo. Caviezel je bil leta 2017 tretji v alpski kombinaciji na SP v domačem St. Moritzu, na katerem je v tej disciplini zmagal njegov rojak Luca Aerni. Smučar je tudi njegov mlajši brat Gino Caviezel, ki je specialist za veleslalom.