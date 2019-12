Poškodbe alpincev se vrstijo: Feuz, Pinterault, Odermatt ...

Nadarjeni švicarski alpski smučar Marco Odermatt se je na zadnjem veleslalomu svetovnega pokala v Alta Badii poškodoval. Potem ko je zapeljal v luknjo na progi, je začutil bolečine v kolenu, prišel sicer do cilja, a se že tam zvijal od bolečin. Takoj je odpotoval v domovino, kjer so ugotovili poškodbo meniskusa in so ga že operirali.

Beat Feuz FOTO: AP "Poškodba ni tako huda, kot smo se bali. Vezi niso poškodovane, tako da se bo hitro vrnil na sneg," so sporočili iz švicarskega tabora. "Operacija je potekala brez težav. Nekaj časa bo še ostal v bolnišnici, kdaj se bo vrnil, pa je težko napovedati," je dejal Walti Odermatt, oče Marca, večkratnega svetovnega mladinskega prvaka in zmagovalca letošnjega superveleslalom v Beaver Creeku. V švicarskem taboru so optimisti glede njegove vrnitve, optimizem črpajo iz primera legendarnega Pirmina Zurbriggna. Ta se je pri zmagi v Kitzbühlu poškodoval na podoben način kot Odermatt, a je po operaciji meniskusa že slabe tri tedne pozneje v Bormiu postal svetovni prvak. Švicarje pa skrbi tudi poškodba vodilnega v smukaškem seštevku svetovnega pokala Beata Feuza. Nekdanji svetovni prvak je na treningu v Val Gardeni nerodno z roko udaril vratca, rentgenski posnetki so pokazali zlomljeno kost v zapestju. Operacija ne bo potrebna, Feuz bo odpotoval z ekipo na zadnje preizkušnje leta v Bormio, a njegovega nastopa še niso potrdili. Alexis Pinturault FOTO: AP Težave s poškodbo ima tudi francoski as Alexis Pinturault. Tudi on je med veleslalomom v Alta Badii začutil bolečine, in sicer v stegenski mišici. "Nočem biti preveč alarmanten. Bomo videli, kako se bodo reči odvijale, če se bo bolečina še naprej pojavljala, bom moral na ultrazvok. Nastopa v kombinaciji v Bormiu še ne morem potrditi," pravi Francoz, svetovni prvak v kombinaciji.