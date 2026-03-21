Ilka Štuhec bo zadnjič nastopila v nedeljo na finalnem superveleslalomu zime na Norveškem. Pred tem bo dirkala še na svojem zadnjem smuku v svetovnem pokalu.
Poslednji (smukaški) ples Ilke Štuhec
Sezona 2025/26 je zadnja v karieri slovenske alpske smučarke Ilke Štuhec. Pred dnevi je na Peci, kjer je potekala Downhillka, v ganljivem sporočilu potrdila, da bo konec tedna v Kvitfjellu sklenila tekmovalno pot. In res, izkušeno 35-letno Mariborčanko čakata le še (današnji) smuk in nedeljski superveleslalom.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.