Potrjeno: Planica bo v finalu gostila štiri tekme

"Skupaj z našimi prijatelji iz Planice bomo s štirimi tekmovanji v smučarskih poletih od 25. do 28. marca sklenili uspešno in zahtevno zimsko sezono 2020/2021. Trem prvotno načrtovanim tekmam (dvema posamičnima in eni ekipni) bo 25. marca dodana posamična tekma, ki bo nadomestila tekmo v Vikersundu,"so za uvod zapisali pri Mednarodni smučarski zvezi.

Organizacijskemu komiteju Planica se zahvaljujemo za to dodatno tekmo. Od začetka sezone v Wisli na Poljskem smo uspešno izvedli 26 od 26 tekmovanj svetovnega pokala v zahtevnih pogojih. Navkljub velikemu trudu v zadnjih dneh nam žal ni uspelo nadomestiti norveške turneje Raw Air, ki je bila odpovedana zaradi pandemije covida-19 in z njo povezanimi omejitvami potovanja. Svetovni pokal za moške v vikendih od 13. do 14. in od 20. do 21. marca tako ne bo potekal,"so še dodali.