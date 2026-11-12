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Povratek po poldrugem letu prisilne pavze: Ne vem točno, kam spadam

Helsinki, 12. 11. 2026 14.53 pred 5 urami 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Andreja Slokar

Konec tedna bodo v Leviju na Finskem na sporedu tudi prve slalomske tekme svetovnega pokala v alpskem smučanju. Potekale bodo tudi s številčno slovensko noto, saj bodo na severu Evrope tekmovale Andreja Slokar, Neja Dvornik, Caterina Sinigoi, Anja Oplotnik in Nika Tomšič.

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Za slovensko slalomsko reprezentanco je odlična novica, da bo v Leviju tekmovalo kar pet reprezentantk. V prvi vrsti veseli, da se po poškodbi na tekme najvišje ravni vrača zmagovalka dveh tekem za svetovni pokal Andreja Slokar

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"Že od konca oktobra smo v Skandinaviji, kjer sem najprej naredila nekaj treningov v dvorani, sedaj pa treniramo na Švedskem, kjer so pogoji zelo zahtevni. Zato je bil tudi moj povratek na samo progo zahteven, a smo naredili dobro delo. Zato se zelo veselim tekme, saj bo minilo leto in pol od moje zadnje slalomske tekme," je sprva dejala nekdanja zmagovalka tekme svetovnega pokala Andreja Slokar. 

Andreja Slokar
Andreja Slokar
FOTO: Profimedia

"Ne vem točno, kam spadam trenutno, a se tekme zelo veselim. Ne postavljam si nekih ciljev, saj imam od lanskega novembra manj kot mesec dni na snegu. Zato ne morem reči, da bom prišla v Levi in takoj napadala najvišja mesta," je v izjavi za SZS priznala Ajdovka. 

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"Gre pa za lepo tekmo za uvod v povratek in nadaljevanje mojega procesa, saj mislim, da bom smučanje skozi zimo stopnjevala. V Leviju pa si predvsem želim znova začutiti za utrip tekme," za konec pravi povratnica po poškodbi, ki je na zadnji svoji slalomski tekmi svetovnega pokala zasedla tretje mesto.

Andreja Slokar
Andreja Slokar
FOTO: Aljoša Kravanja
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S tem, s čimer se bo v soboto spopadala Andreja Slokar, se je na uvodu v Söldnu Neja Dvornik. Korošici je vrnitev med elito uspel zelo dobro in ima tudi v slalomu visoka pričakovanja. "Söldenska tekma mi je dala potrditev, da smo poleti delali dobro. Kljub napaki v drugi vožnji sem dobila potrditev, da sem na nivoju, kjer sem bila pred poškodbo in se sedaj lažje diha," trdi Neja Dvornik. 

Neja Dvornik
Neja Dvornik
FOTO: AP

"Tudi v slalomu se počutim dobro in verjamem, da če na tekmi pokažem svoje najboljše smučanje, bo rezultat dober. Morda se sicer v veleslalomu počutim nekoliko bolje, a ne moremo govoriti o velikih razlikah," pred tekmo napoveduje 25-letna slovenska smučarka.

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