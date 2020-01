Površni prireditelji ob zmagi Kranjca 'pozabili' na slovensko zastavo

Najboljši slovenski smučar zadnjih let Žan Kranjecje po zmagi v Saalbachu decembra 2018 drugič stopil na najvišjo stopničko v svetovnem pokalu.

"Ta zmaga mi veliko pomeni. Vedno sem sanjal, da bi enkrat zmagal v svetovnem pokalu, potem mi je v pretekli sezoni to uspelo. Sanjal sem tudi o zmagi v Adelbodnu, saj je zame to eno najtežjih prizorišč in zdaj mi je uspelo tudi to," je uvodoma v izjavi v uradnem prenosu dejal 27-letni Kranjec.

V formi kariere

"Najverjetneje sem v najboljši formi v karieri. Danes je bila težka tekma, a vem, da je v drugi vožnji vse mogoče. Napadel sem in bilo je dovolj, zato sem zelo vesel. Nekaj let nazaj sem sanjal o rdeči majici vodilnega in osvojitvi malega globusa, zdaj pa sem vodilni in upam, da bom nadaljeval v tem ritmu in na koncu bomo videli, kakšen bo seštevek," je še povedal Kranjec, ki je očitno presenetil prireditelje. Ti namreč niso imeli pripravljene slovenske zastave za podelitev, zato so si jo sposodili od enega izmed obiskovalcev.

Kranjec je po dveh tretjih mestih in enem četrtem s sobotno zmago in 270 točkami prevzel veleslalomsko vodstvo pred Norvežanom Henrikom Kristoffersenom, ki za slovenskim asom zaostaja 17 točk. Kristoffersen pa je ob tem prevzel vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala.