Pred Bogatajevo v kvalifikacijah Klingenthala samo Kramerjeva

Kvalifikacijsko serijo je dobila Avstrijka Marita Kramer s 140 metri in 147,6 točkami pred Uršo Bogataj, ki je skočila 132.5 metrov in zbrala 131,1 točk, tretja je bila Norvežanka Silje Opseth s 139.5 metri in 130,0 točkami. Takoj za njo je končala Nika Križnar s 132.5 metri in 124,4 točkami, odlična je bila, kot poročajo na uradni spletni strani SZS, tudi Špela Rogelj s 128 metri in 108,3 točkami. Jerneja Brecl je na 12. mestu skočila 119 metrov in zbrala 97,7 točk, Ema Klinec pa je s 111 metri in 91,9 točkami končala na 16. mestu. Nika Prevc je na tekmo skočila s 110.5 metri in 73,3 točkami ter končala na 31. mestu.

Pred kvalifikacijsko serijo sta bila na sporedu še skoka za trening. Tudi tam je bila odlična Kramerjeva s 131 in 127 metri, kar je bilo obakrat dovolj za najboljšo oceno serije. V prvi seriji je Klinčeva s 123 metri imela tretjo oceno, Bogatajeva s 117.5 metri osmo in Križnarjeva s 118.5 metri deveto oceno. V drugi seriji je Bogatajeva s 127.5 metri imela tretjo oceno, Križnarjeva s 126 metri šesto, Klinčeva s 120 metri sedmo in Rogljeva s 121 metri deveto oceno serije.