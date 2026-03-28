Pred ekipno tekmo Prevc svari tekmece, da še ima rezerve

Domen Prevc je bil v prvi vožnji kljub težavam v zraku najdaljši z 232,5 metra. Izdatno prednost 11 točk je v finalni seriji brez težav zadržal, pristal je pri 230,5 metra za 23. zmago kariere in že 14. v tej sezoni. S prvim skokom kljub slavju pred domačimi navijači ni bil najbolj zadovoljen. Dejal je, da je bil preveč agresiven, ampak je kljub temu ostal dovolj miren, da se mu konkurenca ni uspela približati. "So pa še vedno rezerve. Dosegli jih bomo tako, da ne izsiljujemo," je dodal.

Lanišek zadovoljen z občutki

Zadovoljen je bil tudi Anže Lanišek s sedmim mestom, pri čemer je v finalni seriji pristal pri 235 metrih. "V prvi seriji sem naredil veliko napako, v drugo sem se zbral, umiril in bilo je veliko bolje. Po občutku je bil skok zelo dober. Napadel sem čez hrbtišče in potem sem lovil metre." Na sobotni ekipni tekmi bosta ob Prevcu in Lanišku skakala še v petek 19. Timi Zajc in Rok Oblak, ki je kot prvi skakalec pristal pri 217 metrih, vendar se mu kljub temu ni izšlo za uvrstitev v finalno serijo. "Treba se je dobro naspati in pokazati najboljše skoke," je preprost recept za čim višjo uvrstitev na razprodani planiški letalnici opisal Lanišek. Prevc pa je prepričan, da bo čar nastopanja na moštveni tekmi ekipnim kolegom zagotovo dodal še kakšen meter.

