Zimski športi

Pred ekipno tekmo Prevc svari tekmece, da še ima rezerve

Planica, 28. 03. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Jakob Batič
Domen Prevc je v petek slavil že 14. v sezoni.

Domen Prevc je na petkovi posamični preizkušnji dodal nov zlat kamenček v neverjeten mozaik letošnje sezone, ki jo bo danes skušal nadgraditi na ekipni tekmi. Slovenske barve bodo branili še Anže Lanišek, Timi Zajc in Rok Oblak.

Domen Prevc je bil v prvi vožnji kljub težavam v zraku najdaljši z 232,5 metra. Izdatno prednost 11 točk je v finalni seriji brez težav zadržal, pristal je pri 230,5 metra za 23. zmago kariere in že 14. v tej sezoni.

S prvim skokom kljub slavju pred domačimi navijači ni bil najbolj zadovoljen. Dejal je, da je bil preveč agresiven, ampak je kljub temu ostal dovolj miren, da se mu konkurenca ni uspela približati. "So pa še vedno rezerve. Dosegli jih bomo tako, da ne izsiljujemo," je dodal.

Preberi še 'Nepopisno. Že v zraku se mi je zdelo, da bi lahko šlo zelo daleč'

Lanišek zadovoljen z občutki

Zadovoljen je bil tudi Anže Lanišek s sedmim mestom, pri čemer je v finalni seriji pristal pri 235 metrih. "V prvi seriji sem naredil veliko napako, v drugo sem se zbral, umiril in bilo je veliko bolje. Po občutku je bil skok zelo dober. Napadel sem čez hrbtišče in potem sem lovil metre."

Na sobotni ekipni tekmi bosta ob Prevcu in Lanišku skakala še v petek 19. Timi Zajc in Rok Oblak, ki je kot prvi skakalec pristal pri 217 metrih, vendar se mu kljub temu ni izšlo za uvrstitev v finalno serijo.

"Treba se je dobro naspati in pokazati najboljše skoke," je preprost recept za čim višjo uvrstitev na razprodani planiški letalnici opisal Lanišek. Prevc pa je prepričan, da bo čar nastopanja na moštveni tekmi ekipnim kolegom zagotovo dodal še kakšen meter.

FOTO: Damjan Žibert

V nedeljo dokončati popolno sezono

V nedeljo bo za finale sezone na sporedu še tekma, na kateri bo lahko nastopilo 30 najboljših v svetovnem pokalu. Dobili bomo odgovor na zadnje še odprto vprašanje, komu bo pripadel mali kristalni globus v seštevku poletov. V petek je prednost zapravil Stephan Embacher, ki je v finalni seriji padel. Prevc tako vodi s 345 točkami, medtem ko jih ima mladi Avstrijec 284.

"Upam, da bo do nedelje v redu, da bomo spremljali pravi boj za mali kristalni globus," je v petek še razmišljal slovenski šampion, ki bo tako imel priložnost, da sanjsko sezono še oplemeniti.

