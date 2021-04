Zmaji v finalu Alpske lige pričakujejo trd hokej

Ljubljanski hokejisti so v polfinalni seriji že vodili z 2:0 v zmagah, a je Avstrijcem uspelo izenačiti, na odločilni peti tekmi v Tivoliju pa so zmaji spet bruhali ogenj (5:0) in se zanesljivo uvrstili v finale, kjer jih po zmagi nad Jesenicami čaka italijanski Asiago. Finski čuvaj mreže na vratih Olimpije Paavo Hölsä je znova ohranil svojo mrežo nedotaknjeno. "Nikoli ne moreš nadzorovati končnega rezultata in v hokeju je vse mogoče. Ponosen sem na predstavo naših hokejistov, na ledu so dali vse od sebe. Začeli smo močno, nismo se obremenjevali z rezultatom, dali smo vse od sebe. Če padeš, se pobereš in greš naprej. V finalu bo naš nasprotnik Asiago, ki je dobra ekipa. Igrali bomo našo igro in dali vse od sebe," je po uvrstitvi v finale za uradno spletno stran kluba povedal trener Olimpije Raimo Summanen. Kapetan na domačih tekmah Žiga Pance je za klubsko spletno stran povedal, da so se pred tekmo dogovorili, da bodo igrali bolj agresiven hokej. "Na preteklih dveh tekmah smo jim dali preveč prostora in mislim, da je bil že kar na začetku to za Avstrijce šok. Verjetno so pričakovali drugačen obraz naše ekipe, šokirali smo jih tudi z golom v šesti sekundi. Vedeli smo, da smo boljši nasprotnik, a na zadnjih dveh tekmah se nam nič ni poklopilo. Danes pa smo pokazali pravi karakter, pokazali, da znamo stopiti skupaj. Iz zadnjih dveh porazov smo se veliko naučili. Porazi so prišli ob pravem času," pravi Pance, ki od tekem z Asiagom pričakuje veliko bolj agresiven hokej z več igre na telo.