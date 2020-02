Pred kranjskogorsko Zlato lisico še veliko neznank

Takoj po podelitvi nagrad so najboljše že odletele proti Švedski. Pokrovitelji so najboljšo slovensko smučarko Štuhčevo na pot po drugo zlato odličje v smuku na svetovnih prvenstvih poslali z zasebnim letalom, ki je z mariborskega letališča odletelo že dve uri po razglasitvi zmagovalk slaloma v ciljni areni Zlate lisice. Štuhčeva je s seboj vzela eminentne sopotnice, kraljico Pohorja Shiffrinovo, tretjo na slalomu Švicarko Wendy Holdenerin italijansko prijateljico Federico Brignone.

Najbolj napeto bo v veleslalomu

Po enem letu v Kranjski Gori skoraj zanesljivo ne bo dveh potnic iz tega letala za Are, Shiffrinove, ki skupaj z mamo in bratom Taylorjem žaluje za očetom, ter Štuhčeve, ki vse sile usmerja v hitre discipline, v katerih je s šestim mestom na smuku v Garmisch-Partenkrichnu končno dobila tako želeno potrditev o dobrem delu in formi. Na poligonu v Podkorenu pa bosta zagotovo Holdenerjeva in Brignonejeva, ki bosta ob pričakovani odsotnosti Shiffrinove med glavnimi favoritkami ženskega tekmovanja pod Vitrancem.

Seznama kandidatk za najvišja mesta s tem nikakor ni konec. Pet že izpeljanih veleslalomov je postreglo z zelo zanimivi boji. Uvodoma v Söldnu je eksplodirala novozelandska najstnica Alice Robinson, ki je dobila preizkušnjo pred izkušenima Shiffrinovo in Francozinjo Tesso Worley. Killington je postregel z ameriško pravljico z italijanskim pridihom, na prvem in drugem mesto sta bili Marta Bassino in Federica Brignone, Shiffrinova tretja. Brignonejeva je nato ob vrnitvi v Evropo dobila veleslalom v Courchevelu, Shiffrinova pa je prvo veleslalomsko zmago sezone le dočakala tik pred koncem leta v Lienzu.

Hrovatova najbližje na paralelnem slalomu

Sestriere je 18. januarja ustoličil dve zmagovalki Vlhovo in Brignonejevo. Shiffrinova je bila tretja. Pet ženskih slalomov v tej zimi je bilo v znamenju dvoboja Shiffrin-Vlhova. Shiffrinova je dobila prva tri (Levi, Killington, Lienz), Vlhova pa zadnja dva (Zagreb in Flachau). Brignonejeva je v seštevku zime zaostanek za skupno vodilno Shiffrinovo pred Kranjsko Goro zmanjšala na 145 točk. V slalomskem seštevku po petih slalomih od devetih vodi Shiffrinova, ki pa ima zgolj 80 točk prednosti pred prvo izzivalko Vlhovo. V seštevku veleslaloma pa Brignonejeva po petih veleslalomih od devetih vodi s prednostjo 61 točk pred Shiffrinovo.

Po dveh tretjinah sezone je za zdaj za edine slovenske stopničke poskrbel Žan Kranjec, s tretjima mestoma na veleslalomih v Söldnu in Alta Badii ter z zmago veleslalomski klasiki v Adelbodnu. V ospredju pri ženskah v tehničnih disciplinah sta Meta Hrovatin Tina Robnik. Hrovatova je bila s četrtim mestom na paralelnem slalomu v St. Moritzu najbližje stopničkam. Domačinka iz Podkorena je bila še šesta na veleslalomu v Sestrieru, na slalomu in veleslalomu v Lienzu je bila deseta in 11., deseta je bila tudi na veleslalomu v Killingtonu.

Na vrhu ostala legendarna Vreni Schneider

Robnikova je v tej zimi najvišje posegla z osmim mestom na paralelnem veleslalomu (Sestriere), na specialnem veleslalomu pa je bila najboljša takoj na začetku z 11. mestom v Söldnu. Ana Bucikje edino uvrstitev v prvo deseterico v tej zimi na najvišji ravni vpisala na paralelni tekmi, na specialnem slalomu je bila najvišje 18. Maruši Ferkv svetovnem pokalu v tej zimi ne gre po načrtih in se za točke za svetovno startno lestvico bori na tekmah nižjega ranga od Evrope do Koreje. V ozadju čakata na svojo priložnost Klara Livkin Neja Dvornik.

Najuspešnejša tekmovalka na lisičkinih tekmah je še vedno Švicarka Vreni Schneiderz osmimi posamičnimi zmagami, šestimi slalomskimi in dvema veleslalomskima, ter sedmimi dobljenimi kombinacijami. Eno zmago manj ima Švedinja Anja Pärson, ki je na lisici dobila pet slalomov in dva veleslaloma. Nato sledi že Shiffrinova s šestimi zmagami na Zlati lisici in štirimi lisičkinimi kombinacijami. Najuspešnejši Slovenki na domačih ženskih tekmah svetovnega pokala sta Mateja Svetin Tina Maze, vsaka s po tremi zmagami. Tako Svetova kot Mazejeva (2013) sta dobili tudi kombinacijo, Svetova dvakrat (1988, 1990). Seštevek lisice je dobila tudi Urška Hrovat(1997).