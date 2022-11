Pred Lake Luisom: Ilka Štuhec je znova samozavestna

"Trening v Nakiski lahko z eno oceno opišem kot pester. Imeli smo veliko različnih pogojev in različnih temperatur. Od +5 do –25 stopinj Celzija. Z zadnjim delom priprav na sezono sem zadovoljna. Videlo se je, da pridobivam na samozavesti, vedno več je dobrih zavojev in vse skupaj se vpisuje v mojo podzavest," je iz Kanade v izjavi za javnost sporočila dvakratna svetovna smukaška prvakinja.

V Lake Louisu želi nastopiti sproščeno in unovčiti dobro pripravljalno obdobje. "V Lake Louisu si želim predvsem, da sem sproščena. Da smučam, kot sem sposobna. Potem pa bomo videli, kam me to rezultatsko lahko pripelje," pred prvimi tekmami nove sezone pravi Ilka Štuhec.

Lastnica dveh malih kristalnih globusov se v novo sezono podaja na drugem mestu večne lestvice slovenskih smučark in smučarjev po številu zmag v svetovnem pokalu. Letos bo namreč iskala pot do desete zmage v svetovnem pokalu.

V kanadsko smučarsko središče je Mariborčanka z ekipo prispela v nedeljo. Na prizorišču se je ženski del karavane svetovnega pokala zamenjal z moškim, ki so tekmovali v soboto in nedeljo. Slovenska smučarka je na tem prizorišču v preteklosti zmagala že dvakrat, to je bil tudi njen prvi veliki met v svetovnem pokalu.