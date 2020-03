Pred letošnjim Pokalom Vitranc posebna navodila za obiskovalce

Kranjskogorski organizatorji pozorno spremljajo dogajanje v državi in neposredni soseščini in bodo ravnali v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ministrstva za zdravje ter Mednarodno smučarsko zvezo, ki je 59. tekmovanju za Pokal Vitranc že v četrtek prižgal zeleno luč. Za varnost in zdravje obiskovalcev in udeležencev tekmovanja ter preprečevanje širjenja okužbe bodo poskrbeli z različnimi ukrepi. Namestili bodo razkuževalnike, dodatne toaletne prostore ter šotor za posebno medicinsko ekipo za obiskovalce.

Za tekmovalce bodo uredili ločene koridorje z zadostno varnostno razdaljo, v hotelih, kjer bodo nameščeni tekmovalci, bo veljal poseben režim. Obiskovalci se sami odločajo, ali se bodo množičnih dogodkov udeležili, je na današnji novinarski konferenci v Kranjski Gori dejal Srečko Medven, generalni sekretar organizacijskega komiteja. Organizator skladno s priporočili NIJZ odsvetuje obisk množičnih dogodkov vsem, ki kažejo znake obolenja, starejšim osebam in kroničnim bolnikom, saj so zaradi svojega stanja bolj dovzetni za nalezljive bolezni.

'Tekmovalce in gledalce bomo čim bolj ločili'

"Vabljeni so vsi, ki nimajo povišane telesne temperature, ne kašljajo, da se prepreči širitev virusa," je dodal Medven. "Pomembno je, da pridemo v Kranjsko Goro in odidemo iz Kranjske Gore zdravi. Vsem obiskovalcem želimo, da uživajo v tekmi in uživajo v okolju, ne želimo pa, da pride do prenosa virusa, ki nam dela težave pri organizaciji. Tekmovalce in gledalce bomo čim bolj ločili, da ne bi prišlo do prenosov virusa. Zdravstvena služba in promet bosta organizirana po posebnem režimu," je dejal vodja komisije za zdravstvo pri OK Pokala Vitranc Matej Andoljšek.

"Virus je v državi, bili so pozitivni testi, na srečo še ni bilo večjega izbruha, Naše vodilo, je, da na Pokalu Vitranc preprečimo prenos ali izbruh. To je naš osnovni moto," je dejal Andoljšek. V tem trenutku si nihče ne želi, da bi tekma potekala brez obiskovalcev ali da bi jo odpovedali, pa je dejala Irena Grmek Košnikz NIJZ. Za zdaj takšni scenariji niso predvideni.

V primerjavi z drugimi državami je situacija v Sloveniji 'dobra'

"Upamo, da do takšnega razpleta dogodkov ne bi prišlo, se je treba držati osnovnih higienskih predpisov in zdravstvenih navodil," je dejala."Epidemiološka situacija je v Sloveniji, v primerjavi z drugimi državami, dobra, obvladujemo zadeve, zato je dobro, da bi tekmovanje izpeljali. Nam strokovnjakom seveda izpeljava tekem predstavlja izziv. Treba pa je upoštevati vsa strokovna navodila, objavljena na spletni strani NIJZ. Obisk množičnih dogodkov se odsvetuje vsem, ki kažejo znake obolenja, starejšim in kroničnim bolnikom, pri katerih se pričakuje težji potek bolezni. Zdravi ljudje se nimajo ničesar bati, seveda pa bo treba slediti navodilom organizatorjev," je še omenila predstavnica nacionalnega inštituta.

Nemoteno bosta potekala v petek, 13. marca, Grubin memorial, v soboto zvečer Q-Max Party koncert z Janom Plestenjakomin Nino Pušlar. Odpovedali pa so sobotni after party oziroma zabavo v dvorani Vitranc.