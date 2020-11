Povratek Shiffrinove v Leviju, na startu tri Slovenke

Najboljša slovenska slalomistka lanske zime je bila Meta Hrovat. Sezono je končala na 23. mestu v slalomskem seštevku in bo izmed slovenske trojice prva na startu prve vožnje. V prvi trideseterici bo nastopila tudi Bucikova, kot tretja pa bo priložnost za osvojitev prvih točk v svetovnem pokalu dobila Neja Dvornik. Z začetkom sezone sta lahko najbolj zadovoljni Hrovatova in Ana Bucik. Hrovatova je uvodni veleslalom na ledeniku Rettenbach nad Söldnom končala na šestem mestu, Bucikova pa je bila 21. Dvornikova je ostala brez točkovnega izkupička. Enako Tina Robnik, ki sicer tekmuje le v veleslalomu.

Hrovatova se je pred odhodom v Levi udeležila slaloma za italijansko prvenstvo v Soldi, na katerem je bila tretja, zaostala je le za Američankama Paulo Moltzanin Nino O'Brien. Najboljši rezultat Hrovatove v Leviju je 12. mesto – pretežno položna proga ji ne ustreza. Lanski slalom v Leviju je dobila Američanka Mikaela Shiffrin, moškega pa Norvežan Henrik Kristoffersen. Slovenke so ostale brez uvrstitve med najboljših trideset.

Spremenljive snežne razmere

Po Leviju bo sledil postanek v Lechu v Avstriji, kjer so zaradi pomanjkanja snega žensko in moško preizkušnjo v paralelnem veleslalomu preložili. Tekmi bodo skušali izpeljati 26. in 27. novembra. Snežne razmere so se v tem času spremenile in snežni kontrolor Mednarodne smučarske zveze je paralelnima tekmama prižgal zeleno luč. Ženska svetovna karavana je trenutno v znamenju napovedane vrnitve ameriške zvezdnice smučarskega športa Shiffrinove, ki v svetovnem pokalu po tragični smrti očeta Jeffa Shiffrinaletos februarja še ni tekmovala. Petindvajsetletnica je uvodni veleslalom v Söldnu izpustila zaradi bolečin v predelu hrbta, v Leviju pa bo, kot kaže, prekinila desetmesečni tekmovalni post.

Trikratna zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala alpskih smučark (2017, 2018, 2019) je letos ostala brez velikega kristalnega globusa – tega je dobila Italijanka Federica Brignone. Američanka je ostala tudi brez malega kristalnega globusa v slalomskem seštevku, ki ga je pred letom 2020 osvojila šestkrat. Shiffrinova se je v Leviju vedno počutila zelo dobro, na tem prizorišču je doslej štirikrat zmagala in postala botra štirim severnim jelenom z imeni Rudolf, Sven, Gospod Gru in Ingemar.

Vonnova (še) ne bo odstopila prestola rojakinji

Oglasila se je tudi nekdanja smučarska zvezdnica Lindsey Vonn. Odmeva njen intervju z Grahamom Bensingerjemv oddaji In Depth, v katerem je med drugim omenila, da Shiffrinove še ni mogoče označiti za najboljšo smučarko vseh časov in da ta status še vedno pripada njej. Seveda ne dvomi, da bo Shiffrinova podrla njene rekorde, ampak za zdaj se lahko Shiffrinovo označuje le kot najboljšo slalomistko vseh časov. Vonnova je v svetovnem pokalu zbrala 82 zmag, švedski rekorder Ingemar Stenmarkjih ima 86, Avstrijec Marcel Hirscher67, Shiffrinova pa vsega skupaj 66 zmag.

Američanka je lani decembra že podrla en rekord Stenmarka, in sicer po številu slalomskih zmag v svetovnem pokalu. Sloviti Šved jih je do konca kariere v osemdesetih zbral 40, Shiffrinova pa ima na svojem seznamu že 43 slalomskih zmag. V Leviju je že tudi Slovakinja Petra Vlhova, ki je prejšnjo sezono končala na vrhu slalomskega seštevka. Shiffrinova in Vlhova sta dobili zadnjih 26 slalomov v svetovnem pokalu. Serija traja vse od januarja 2017. Zadnja zmagovalka slaloma za svetovni pokal, ki se ni pisala Vlhova ali Shiffrin, je bila 10. januarja 2017 Švedinja Frida Hansdotterv Flachauu.

Uvodna slalomska tekma sezone za alpske smučarke v Leviju bo minila brez švedskih reprezentantk, ki so jih finske oblasti dale v osamitev, potem ko je bil glavni trener Christian Thomaob prihodu v Levi pozitiven na testiranju na novi koronavirus. Namesto na progo se je v izolacijo v hotelsko sobo preselila tudi članica elitne slalomske sedmerice in aktualna svetovna podprvakinja Anna Swenn Larsson.