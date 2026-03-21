'Pred začetkom sem se jokala, med samo vožnjo pa smejala'

Na zadnjem smuku sezone je svojo smukaško kariero sklenila tudi slovenska šampionka Ilka Štuhec , ki je končala na 17. mestu. Kljub slabšemu rezultatu je Mariborčanka v svojem sklepnem dejanju uživala, dan pa je bil prava mešanica čustev: "Ni bilo težko brzdati čustev. Na štartu sem bila zelo zgodaj, imela sem čas poslušati svojo najljubšo glasbo in se konkretno zjokati. Med samo vožnjo sem bila popolnoma normalno nervozna. Predstava ni bila idealna, a nimam si ničesar za očitati."

Štuhec je edina Slovenka, ki je postala svetovna prvakinja v smuku na dveh zaporednih svetovnih prvenstvih, to ji je uspelo v letih 2017 in 2019. Mariborčanka je v svoji karieri med elito zbrala kar 251 nastopov, 7-krat pa je slavila v kraljevi disciplini, kar je največkrat v zgodovini naše države: "Čeprav se mi ni izšel, sem v svojem zadnjem nastopu uživala. V zadnji ravnini sem opazila, da sem se dejansko smejala, zavedam se, kakšno srečo imam, da sem lahko počela to, kar sem."

35-letnica pa še ni rekla zadnje v svoji smučarski karieri. V nedeljo jo čaka še nastop v superveleslalomu, s katerim bo popolnoma zaključila svojo športno pot: "Jutri me čaka popolnoma resen napad na progo, kot vedno. V življenju bom imela še veliko priložnosti za izvajanje raznoraznih vragolij."