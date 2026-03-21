Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

'Pred začetkom sem se jokala, med samo vožnjo pa smejala'

Kvitfjell, 21. 03. 2026 18.45 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Ilka Štuhec

V Kvitfjellu je Ilka Štuhec tekmovala na zadnji smukaški tekmi svoje bogate kariere. Mariborčanka je sicer končala na skromnem 17. mestu, a pravi, da si nima česa očitati. Vedno čustvena in nasmejana 35-letnica je priznala, da je med zadnjimi smukaškimi zavoji neizmerno uživala in jih bo v srcu nosila še dolgo.

Na zadnjem smuku sezone je svojo smukaško kariero sklenila tudi slovenska šampionka Ilka Štuhec, ki je končala na 17. mestu. Kljub slabšemu rezultatu je Mariborčanka v svojem sklepnem dejanju uživala, dan pa je bil prava mešanica čustev: "Ni bilo težko brzdati čustev. Na štartu sem bila zelo zgodaj, imela sem čas poslušati svojo najljubšo glasbo in se konkretno zjokati. Med samo vožnjo sem bila popolnoma normalno nervozna. Predstava ni bila idealna, a nimam si ničesar za očitati."

Štuhec je edina Slovenka, ki je postala svetovna prvakinja v smuku na dveh zaporednih svetovnih prvenstvih, to ji je uspelo v letih 2017 in 2019. Mariborčanka je v svoji karieri med elito zbrala kar 251 nastopov, 7-krat pa je slavila v kraljevi disciplini, kar je največkrat v zgodovini naše države: "Čeprav se mi ni izšel, sem v svojem zadnjem nastopu uživala. V zadnji ravnini sem opazila, da sem se dejansko smejala, zavedam se, kakšno srečo imam, da sem lahko počela to, kar sem."

35-letnica pa še ni rekla zadnje v svoji smučarski karieri. V nedeljo jo čaka še nastop v superveleslalomu, s katerim bo popolnoma zaključila svojo športno pot: "Jutri me čaka popolnoma resen napad na progo, kot vedno. V življenju bom imela še veliko priložnosti za izvajanje raznoraznih vragolij."

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Top ideja za družinske počitnice ob najlepšem jezeru v Italiji
Kaj reči otroku, ko bi najraje zakričali: 5 stavkov, ki pomagajo
Provomajske počitnice 2026: toliko dni bodo otroci doma
Dodatek za veliko družino: Kdaj bo izplačan v 2026?
zadovoljna
Portal
Tako lepo poročno obleko je imela albanska princesa
Dnevni horoskop: Levi so željni zabave, raki si želijo povezanosti
Sandali, ki so jih na podelitvi oskarjev nosile kar tri zvezdnice
Vrtoglavi znesek, ki ga kraljica Camilla odšteje za svoje obrvi
vizita
Portal
'Bila sem med življenjem in smrtjo': ženska razkriva, kaj je doživela v komi
Kakšen vpliv imajo naši geni na nastanek alergij
Mladosten videz s čokolado? Vznemirljiva odkritja o staranju
Ateroskleroza ali arterioskleroza: skrita razlika, ki jo morate poznati
cekin
Portal
Pri 19 letih kupila hišo: razkrila, čemu sta se morala odpovedati
Monika Klobčar - z risanjem do sanjskega poklica
Nogometni bog in hotelir: Cristiano Ronaldo ima že pet luksuznih hotelov, novi pa so že v gradnji
25.000 evrov v zameno za vozniško dovoljenje: bi bil tak program dober tudi pri nas?
moskisvet
Portal
Tega bivši mož Angeline Jolie ni z njo nikoli počel
Volan in ego: Kaj moškim v resnici pomenijo avtomobili?
Tako velike prsi ima po operaciji najboljša gimnastičarka vseh časov
Ste sanjali, da vas boljša polovica vara? Poglejte, kaj to pomeni
dominvrt
Portal
Najpogostejše napake pri prenovi stare hiše: kaj se vedno zaplete in kako se temu izogniti
Bramor na vrtu: kako se ga znebiti?
Zato vrtnic ne smete posaditi preblizu hortenzij
Najpogostejši škodljivci na vrtu: Kako prepoznati, ustaviti in preprečiti napade
okusno
Portal
Popolna krompirjeva priloga, ki zasenči glavno jed
To sladico iz dveh sestavin vsi pripravljajo: ne zahteva kuhanja ali peke
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
voyo
Portal
Iskanje pravice
Spor v družini Beckham
Kmetija
Parazit
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1596