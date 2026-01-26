Naslovnica
Zimski športi

'Pravila so pravila, takšno je življenje'

Oberstdorf, 26. 01. 2026 11.45 pred 1 uro 2 min branja 83

Avtor:
A.M.
Johan Eliasch

Zaplet s smučmi Domna Prevca je pričakovano hitro dosegel tudi vrh FIS, o zadevi pa sta spregovorila direktor svetovnega pokala v smučarskih skokih Sandro Pertile in predsednik FIS Johan Eliasch.

V nedeljo se je ves kaos v Oberstdorfu odvijal pred očmi predsednika FIS Johana Eliascha, ki meni, da to, kar se je zgodilo, ni nobena drama: "Takšno je življenje, kaj naj rečem? Vse smo poskušali narediti pravilno. Na koncu mislim, da bodo vsi razumeli, da gre za šport na prostem. Obstajajo dejavniki, ki jih ni vedno mogoče nadzorovati. Tako je tudi v življenju. Ne bi želel, da bi bil vsak naš dogodek povezan s škandalom ali dramo. Drama je, ko se ljudje borijo za življenje, ne pa, ko nas doleti športna situacija."

Johan Eliasch
Johan Eliasch
FOTO: AP

"Pravila so pravila," je dodal in pojasnil, da o protestu slovenskega tabora ne bo govoril, saj postopek protesta še poteka. Obenem poudarja, da je prepričan, da bodo sprejeli ustrezne zaključke, prvenstvo pa je bilo v njegovih očeh uspešno izvedeno: "To je bilo odlično prvenstvo. Smučarski poleti so absolutno spektakularni. Pogled na športnike, ki letijo več kot 230 metrov, je izjemen."

Zapleta se je dotaknil tudi direktor svetovnega pokala v smučarskih skokih Sandro Pertile. "Ko smo ugotovili, da so to smuči Domna Prevca, smo takoj obvestili slovensko ekipo. Poskušali so reagirati, vendar je logistika na takem prizorišču izjemno zahtevna. Ni bilo možnosti, da bi smuči pravočasno vrnili na vrh," je dejal Italijan. To ni povsem resnično, saj je Peter Slatnar na vrh letalnice hitro prinesel nov par smuči.

Sandro Pertile
Sandro Pertile
FOTO: AP

"Izgubil je svojo štartno pozicijo. Slovenci so vložili protest. Žirija se je seznanila s poročilom kontrolorja opreme in na tej podlagi je bil protest zavrnjen. V takšnih razmerah se lahko zgodi kaj takega. Na vrhu imamo osebje in lokalne pomočnike, katerih naloga je držanje smuči. Če pa se tekmovalec odloči, da jih nasloni na škatlo, je to njegova odločitev. To je lahko lekcija za prihodnost," je še povedal Pertile in zanikal, da bi na vrhu manjkala oseba, odgovorna za varovanje opreme.

Preberi še FIS se brani: 'Krivda je Prevčeva'

Dodal je, da je najpomembneje, da so tekmo zaključile vse ekipe ter da FIS za zaplet ni odgovoren. "To je zame frustrirajoča situacija, vendar se ne čutim osebno odgovornega. Naredili smo vse, da bi zagotovili varno in pošteno tekmovanje," je zaključil Pertile.

smučarski skoki poleti oberstdorf domen prevc Johan Eliasch Sandro Pertile

Kranjec po odličnem treningu spet dobil 'voljo do življenja'

FIS ravnal neprofesionalno? 'Nein, nein!'

KOMENTARJI83

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mastablasta
26. 01. 2026 13.16
se pravi niso želeli, da vsak tekmovalec pokaže kaj zmore? kaj pa če bi smučka počila recimo sama od sebe?
Odgovori
0 0
CUORE MILANO
26. 01. 2026 13.14
ma dej ukinite te otroške športe! tam na kuclnu skacite pa pustite rajo na miru 🙈 že tako je narod zblojen, pol se pa še zarad ene smučke kregate... otroške igrice
Odgovori
+1
1 0
zani10
26. 01. 2026 13.12
Sramotaa
Odgovori
+0
1 1
boslo
26. 01. 2026 13.07
Naslovi vseh največjih medijev na svetu: "Skandal v Planici, nemško govorečim navijačem je bila zavrnjena kakršnakoli namestitev"..."avtomobile z nemškimi registracijami, zavračali takoj ob izstopu iz Karavank"...."tisti redki nemški navijači, ki so nekak uspeli priti na prizorišče, so ostali brez okrepčitev, gostinci jim niso nudili hrane in pijače"...
Odgovori
0 0
boslo
26. 01. 2026 13.07
Planica 2026
Odgovori
0 0
boslo
26. 01. 2026 13.08
Vip prostor samo za slovensko govoreče navijače
Odgovori
0 0
PanAm
26. 01. 2026 13.05
Pravila so pravila, to je resnica, samo organizator bi moral poskrbeti, da se kaj takega ne more zgoditi...😢😢😢
Odgovori
+6
6 0
suleol
26. 01. 2026 13.05
jah zakon je zakon nemormo kr po balkansko ane
Odgovori
+3
3 0
suleol
26. 01. 2026 13.05
komr radi recete razen ko se gre za nas
Odgovori
+2
2 0
pomlad 2020
26. 01. 2026 13.03
Pertile je povedal, da imajo na vrhu osebje in lokalne pomočnike, toda le teh očitno ni bilo na mestu, saj potem Domen ne bi smuči prislonil na škatlo. Po mojem mnenju to svetovno prvenstvo ni bilo strokovno izpeljano. Menim pa, da je vse skupaj na srečo minilo brez kakšnih tragičnih dogodkov, kar je edino pomembno. Nočem pomisliti, kaj bi se zgodilo, če bi se v istem trenutku tekmovalec na rampi spustil po zaletišču, ali če bi smučka s tako hitrostjo zadela koga ob progi...
Odgovori
+5
5 0
Rudar
26. 01. 2026 13.05
Preberi še enkrat.
Odgovori
+1
2 1
DirtySanchez
26. 01. 2026 13.03
Nemci vi se kaj delajte neumne, vam bomo navijači v planici vrnili, garantiramo
Odgovori
+6
6 0
obožeobože
26. 01. 2026 13.01
Pozabite! Kar je bilo je bilo! OI čakajo da se dokažete. To naj bo vzpodbuda. Gremo.....
Odgovori
+6
6 0
zibertmi
26. 01. 2026 13.01
pravila so pravila,samo pravila se začnejo že pri organizaciji vsake stvari.od veselice do športne prireditve.ki jih mora izpolnjevat najprej prireditelj,ki jih očitno ni.obstaja priča,ki je videla,da je nekdo z dežnikom premaknil smuči,na spletu pa kroži še posnetek,da je to res
Odgovori
+6
7 1
Buci in Bobo
26. 01. 2026 13.07
Kej o janši sds? Ker obstaja priča ki je vse videla.
Odgovori
+1
1 0
Lenart Čaubi
26. 01. 2026 13.00
Nekaj v tej stvari je res narobe,da se je še predsednica Musarjeva oglasila.
Odgovori
+3
3 0
Krma
26. 01. 2026 13.00
Res je pravila so pravila kaj pa organizacija in postaviti človeka za smučke to ni pravilo? Sramota,ki prinaša dvome!!!
Odgovori
+3
4 1
Ajoj23
26. 01. 2026 13.00
Naj dajo pred kamero Domna, tistega ki je zadolžen za smuči, tistega ki je imel dežnik in tistega predskakalca ki je vse to videl, pa naj javno povejo vsak svojo zgodbo, bomo hitro videli kdo laže, sej rezultati se ne bodo spremenili, lahko pa bi za zmeraj nehali teoretizirat kdo je in kdo ni kriv.
Odgovori
+2
2 0
jesenvoyo
26. 01. 2026 12.58
Slabo poskrbljeno za varnost, v nobenem primeru ne bi smelo priti do tega, da kar koli pade na stezo skakalnice. Ta del bi moral biti povsem ograjen in varovan tudi z video nadzorom.
Odgovori
+8
8 0
petka5
26. 01. 2026 12.57
Katera pravila so to??? Jih ne navaja nihce... kot drugo ko bo drugic clovek dol letel ali recimo kaj tretjega kar ne bo od tekmovalcev, kdo bo kriv??? S taksnim odnodom vsi ti fis birokrati unicujejo sport. In je zalostno, da jih to ne skrbi... in ne: niso zagotovili postenega tekmovanja: onemogocili so najboljsega v eni ekipi, ki se je pred tem borila za mesto na odru za zmagovalce.
Odgovori
+4
4 0
knap11
26. 01. 2026 12.53
Nekateri, no mnogi tako kot vedno, niste zmožni biti realni in še posebej, ko se to tiče vašega, našega športnika. Kajti pravil se je ja menda potrebno držati, jih spoštovati in to še posebej v vrhunskem športu, kot so smučarski poleti...... Sem velik navijač vseh naših športnikov in kot tak vedno uživam v njihovih velikanskih uspehih. Res smo tu Slovenci nekaj posebnega na svetu. Naši športniki so z svojimi uspehi naš ponos. Sem pa tudi realen in zelo načelen človek. Zato bom rekel, če človek, v tem primeru žal Domen Prevc stori napako, kot jo je, ker je pustil svoje smuči nekontroliriane, je prav, da za svojo napako odgovarja. Kajti, če se v vrhunskem športu kot je skakanje nebi dosledno spoštovali pravil, ja kam pa pridemo. Sem prepričan, da če se nebi držali teh pravil, da bi prihajalo do hudih nesreč, ker nihče nebi bil za nič odgovoren in ko smučka leti po skakalnici in cca 200 m nekje od 50 pa do cca 120 km/h in obenem še visoko poskakuje po zaletišču, lahko kot kopje prileti v človeka, ga tudi hudo poškoduje. In potem, kdo bi bil kriv hudih poškodb ali celo smrti??
Odgovori
-2
3 5
Lion91
26. 01. 2026 13.01
Problem tukaj je samo eden. "ker je pustil svoje smuči nekontroliriane" kaj pa je da pustiš kontrolirane? Koliko skakalcev je mogoče pustilo smuči enako kot Domen, ker pa jih ni nihče dotaknil, so jih počakale tam kjer so jih pustili? Ali pa da ima vsaka ekipa na vrhu svojega človeka, ki pazi na smučke, ko se tekmovalec pripravlja.
Odgovori
+1
1 0
knap11
26. 01. 2026 13.11
Lion... .. Ja verjamem, da je najbrž že več skakalcev pustilo nekontrolirane smuči in da so jih počakale tam In tako ni bilo nobenih težav. Ampak sedaj se je pač zaradi nedoslednega spoštovanja pravil nekaj slabega zgodilo in samo sreča v nesreči je, da se ni kaj hudega in sledila je kazen. Če pa kdo meni, da naš junak ni nič zakrivil, je pa to njegova stvar in ni moja.
Odgovori
0 0
mijam75
26. 01. 2026 13.12
a se ti ne zdi, da je za to odgovoren organizator, da niti smuči niti kak drug predmet ne zbeži in poškoduje druge osebe?? Če jih je domen odložil nekje, kjer so ogrožale druge, bi tam mogla biti oseba, ki bi to preprečila.... Pa najbrž so jih tam odlagali vsi, le več sreče so imeli, da jih ni nekdo prevrnil...
Odgovori
0 0
3320.
26. 01. 2026 12.52
Če te lahko diskvalificirajo zaradi nepravilnosti pri smučah, bi te morale biti pod stalnim nadzorom FIS-a ali fizično ali pa prek kamer, vsaj meni se to zdi logično.
Odgovori
+7
7 0
Prleški Ivek
26. 01. 2026 12.52
Res je, pravila so pravila. Vendar glede nato, da se ne ve ali so bile smuči podrte namerno ali ne, bi morala reakcija vodstva tekmovanja biti drugačna. Potem me ne bi čudilo, če bi se taki dogodki pričeli redno dogajati. Ups oprostite ni bilo namerno, je premalo. Kaj pa če je bilo res namerno?
Odgovori
+5
5 0
kryptix
26. 01. 2026 13.00
Ta človek je bil tam po vezah. Če bi bil to nek Slovenec brez vez bi bil kriv in bi naš lahko skočil. Če si pa nemc in verjetno nisi prišel tja po naključju ali žrebu...si pa nedolžen. Take ljudi postavi vodstvo in tudi brani jih zato so krivi drugi.
Odgovori
0 0
izRODEk
26. 01. 2026 12.48
Oseba, ki je z dežnikom prevrnila smuči, je bila Nemec. Upam, da razumete, kakšna je situacija: Nemci v tej sezoni niso dosegli NIČESAR! Ene same zmage, nič! Ekipna tekma na SP je bila priložnost, a je bilo potrebno iskati način, da se eliminira Slovence. Spomnite se na to, ko navijate za "nemšk je vse boljš".
Odgovori
+12
12 0
3320.
26. 01. 2026 12.50
Veš kako pravijo za nemšk' dandanes, "ne tk fajn, tk draagoo".
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
