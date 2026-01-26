'Pravila so pravila, takšno je življenje'

V nedeljo se je ves kaos v Oberstdorfu odvijal pred očmi predsednika FIS Johana Eliascha, ki meni, da to, kar se je zgodilo, ni nobena drama: "Takšno je življenje, kaj naj rečem? Vse smo poskušali narediti pravilno. Na koncu mislim, da bodo vsi razumeli, da gre za šport na prostem. Obstajajo dejavniki, ki jih ni vedno mogoče nadzorovati. Tako je tudi v življenju. Ne bi želel, da bi bil vsak naš dogodek povezan s škandalom ali dramo. Drama je, ko se ljudje borijo za življenje, ne pa, ko nas doleti športna situacija."

Johan Eliasch FOTO: AP

"Pravila so pravila," je dodal in pojasnil, da o protestu slovenskega tabora ne bo govoril, saj postopek protesta še poteka. Obenem poudarja, da je prepričan, da bodo sprejeli ustrezne zaključke, prvenstvo pa je bilo v njegovih očeh uspešno izvedeno: "To je bilo odlično prvenstvo. Smučarski poleti so absolutno spektakularni. Pogled na športnike, ki letijo več kot 230 metrov, je izjemen." Zapleta se je dotaknil tudi direktor svetovnega pokala v smučarskih skokih Sandro Pertile. "Ko smo ugotovili, da so to smuči Domna Prevca, smo takoj obvestili slovensko ekipo. Poskušali so reagirati, vendar je logistika na takem prizorišču izjemno zahtevna. Ni bilo možnosti, da bi smuči pravočasno vrnili na vrh," je dejal Italijan. To ni povsem resnično, saj je Peter Slatnar na vrh letalnice hitro prinesel nov par smuči.

Sandro Pertile FOTO: AP

"Izgubil je svojo štartno pozicijo. Slovenci so vložili protest. Žirija se je seznanila s poročilom kontrolorja opreme in na tej podlagi je bil protest zavrnjen. V takšnih razmerah se lahko zgodi kaj takega. Na vrhu imamo osebje in lokalne pomočnike, katerih naloga je držanje smuči. Če pa se tekmovalec odloči, da jih nasloni na škatlo, je to njegova odločitev. To je lahko lekcija za prihodnost," je še povedal Pertile in zanikal, da bi na vrhu manjkala oseba, odgovorna za varovanje opreme.

Dodal je, da je najpomembneje, da so tekmo zaključile vse ekipe ter da FIS za zaplet ni odgovoren. "To je zame frustrirajoča situacija, vendar se ne čutim osebno odgovornega. Naredili smo vse, da bi zagotovili varno in pošteno tekmovanje," je zaključil Pertile.