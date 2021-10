'Smučarska zveza Slovenije v sezono vstopa prerojena, finančno stabilna in sanirana'

Športnice in športniki sedmih panog Smučarske zveze Slovenije (SZS) so se v Planici predstavili pred sezono 2021/22. Glavni cilj bodo XXIV. zimske olimpijske igre, ki bodo 4. do 20. februarja prihodnje leto v Pekingu. Predstavitve se niso udeležili člani in članice reprezentance v tehničnih disciplinah alpskega smučanja, ki so lep dan izkoristili za zadnji del priprav na veleslalomsko premiero sezone v Söldnu 23. in 24. oktobra. Manjkala je tudi dvakratna svetovna prvakinja v smuku Ilka Štuhec.

Podpredsednik Smučarske zveze Slovenije Luka Steiner je v uvodu v novinarsko konferenco dejal: "Drage športnice in športniki, trenerji, predsedniki panog, cenjeni predstavniki medijev, hvala lepa, da ste se odzvali v tako velikem številu pred novo olimpijsko sezono. Smučarska zveza Slovenije vanjo vstopa prerojena, finančno stabilna, sanirana in, kar je najpomembnejše, usmerjena k visokim ciljem. Kljub vsem pandemičnim težavam v preteklem letu in pol nam je uspelo strniti vrste in okrepiti programe panog za doseganje vrhunskih rezultatov. Od zadnjih olimpijskih iger smo vložili več kot 40 milijonov evrov v razvoj, priprave in tekmovanja na vseh ravneh, da bi na lahko v Peking prišli najbolje pripravljeni. Zdaj nas čaka zadnje dejanje, tekme za olimpijska odličja. Lahko da jih bo 15, lahko da ne bo nobene, a športnice in športniki, ne pozabite, šampion je tisti, ki vstane, ko misli, da ne more."