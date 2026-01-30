Naslovnica
Zimski športi

Prekinitev smuka v Švici: 'Varnost tekmovalk je glavna prioriteta'

Crans-Montana, 30. 01. 2026 13.25 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
A.M. STA
Lindsey Vonn

Zadnji ženski smuk za točke svetovnega pokala pred olimpijskimi igrami se je začel z nepričakovanimi težavami alpskih smučark. Od šestih so tri padle, med njimi tudi Lindsey Vonn. Po nastopu slednje so organizatorji tekmo odpovedali: "Glavni razlog je varnost športnic, vidljivost je bila vedno slabša."

Kot smo poročali, je v švicarski Crans-Montani ženski smuk doživel dramatičen začetek in hiter konec. Polovica tekmovalk, ki se je podala na progo, je grdo padla, zadnja med njimi Lindsey Vonn, ki je končala v varnostni ograji in takoj začutila bolečino v levem kolenu. Organizatorji so nekaj minut kasneje na progo poslali predtekmovalca, nato pa sprejeli odločitev, da tekmo odpovejo.

Kot so zdaj v izjavi za javnost zapisali na spletni strani Mednarodne smučarske zveze, so ženski smuk odpovedali zaradi neugodnih razmer. "Po težavah, ki jih je imelo prvih šest tekmovalk, je žirija zaradi naraščajočih varnostnih pomislekov prekinila tekmo. Varnost tekmovalk je ostala glavna prioriteta, zato se je žirija na koncu odločila, da tekmovanje odpove," so zapisali na uradni spletni strani.

Med ponesrečenkami je bila tudi Marte Monsen.
Med ponesrečenkami je bila tudi Marte Monsen.
FOTO: AP

Direktor tekme svetovnega pokala za ženske Peter Gerdol je pojasnil odločitev: "Glavni razlog je varnost športnic. Vidljivost je bila vedno slabša. Tekmovalke niso mogle pravilno videti proge in to je povzročalo napake. Videli smo šest tekmovalk, ki so startale, in vseh šest je imelo nekaj napak. To je bil znak, da gre za razmere z visokim tveganjem. Vemo, da je naš šport tvegan, vendar je bil ta občutek tokrat prevelik. Zato se je žirija odločila, da dirko prekine."

Prekinjen start, na katerem so tri tekmovalke odstopile, je potekal po progi, ki se je v primerjavi z jutranjim ogledom že spremenila. "Vidljivost je bila zahtevna, svetlobni pogoji, ko se ni dalo videti vseh podrobnosti proge. Zato varnosti ni bilo več mogoče zagotoviti. To je glavni razlog, zakaj smo se odločili, da dirko prekinemo - zaradi varnosti športnic," je še povedal Gerdol.

alpsko smučanje smuk Crans-Montana odpoved prekinitev lindsey vonn

