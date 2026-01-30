Prekinitev smuka v Švici: 'Varnost tekmovalk je glavna prioriteta'

Kot smo poročali, je v švicarski Crans-Montani ženski smuk doživel dramatičen začetek in hiter konec. Polovica tekmovalk, ki se je podala na progo, je grdo padla, zadnja med njimi Lindsey Vonn, ki je končala v varnostni ograji in takoj začutila bolečino v levem kolenu. Organizatorji so nekaj minut kasneje na progo poslali predtekmovalca, nato pa sprejeli odločitev, da tekmo odpovejo.

Kot so zdaj v izjavi za javnost zapisali na spletni strani Mednarodne smučarske zveze, so ženski smuk odpovedali zaradi neugodnih razmer. "Po težavah, ki jih je imelo prvih šest tekmovalk, je žirija zaradi naraščajočih varnostnih pomislekov prekinila tekmo. Varnost tekmovalk je ostala glavna prioriteta, zato se je žirija na koncu odločila, da tekmovanje odpove," so zapisali na uradni spletni strani.