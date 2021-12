Premočan veter preprečil izvedbo drugega smuka v Beaver Creeku

Premočan veter je preprečil izvedbo drugega smuka v Beaver Creeku. Na progi Ptic roparic so od četrtka do sobote izpeljali dva superveleslaloma in smuk za svetovni pokal alpskih smučarjev. V nedeljo bi moral biti na sporedu še en smuk kot nadomestni za odpadlo tekmo v Lake Louisu, a vremenske razmere niso dopuščale varne izvedbe tekmovanja.

icon-expand Beaver Creek FOTO: AP V Beaver Creeku so v četrtek in petek izpeljali dva moška superveleslaloma. Na prvem je zmagal Švicar Marco Odermatt, na drugem je slavil Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, ki je nato konkurenco pokoril še na sobotnem smuku. Slovenci so v Koloradu povsem odpovedali v superveleslalomu. V tej disciplini so ostali praznih rok. Slovenska ekipa je popravila vtis na smuku. Točke sta osvojila dva Slovenca - Martin Čater s 13. in Boštjan Kline s 17. mestom. Marco Odermatt s 346 točkami severnoameriško turnejo zapušča kot vodilni smučar v seštevku zime. Drugi je Avstrijec Matthias Mayer (310), tretji Kilde (229). Najboljši Slovenec je Žan Kranjec na desetem mestu (86) skupne razvrstitve. Kranjec je severnoameriško turnejo izpustil, saj ne tekmuje v hitrih disciplinah. V svetovnem pokalu bo znova tekmoval konec naslednjega tedna, ko bosta v Val d'Iseru v Franciji 11. in 12. decembra na sporedu veleslalom in slalom. Kranjec je sezono odprl s tretjim mestom na uvodnem veleslalomu 24. decembra v Söldnu. Na paralelni tekmi v Lech/Zürsu je bil deseti. Drugi slovenski predstavnik v tehničnih disciplinah Štefan Hadalin je bil v Söldnu 25., v Lech/Zürsu pa je bil osmi.