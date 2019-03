Ilka z radikalno spremembo: nič več sodelovanja s Koštomajem in Anjo Šešum

Odločitev o prenehanju sodelovanja s Koštomajem in Šešumom je sprejela Ilka sama, povedala je, da bi v prihodnje lahko prišlo tudi do prekinitve sodelovanja z mamo Darjo Črnko, vodjo ekipe, če bi Ilka ocenila, da z njo ne bi morala več strokovno sodelovati.

Trenutek, ko se je Mariborčanka poslovila od dveh pomembnih členov njene ekipe. Trenerja Grege Koštomaja , ki jo je s pomočjo sodelavcev pripeljal do dveh naslovov svetovne prvakinje, do malih kristalnih globusov, do sploh najboljših rezultatov v karieri. Poslovila pa se je tudi kineziologinja, ki je v ekipi opravljala delo kondicijske trenerke in največje Ilkine zaupnice Anja Šešum . 28-letnica bo tako v novo sezono zakorakala previdno, saj je še vedno v fazi rehabilitacije zadnje križne vezi. Nove ekipe Ilka še nima, priznala pa je, da trenutno potekajo pogovori, odločitve pa še niso sprejete.

Koštomajev in Šešumova nista več člana Ilkine ekipe.

Mariborčanka je potegnila črto pod pravkar končano sezono. "Moram povedati, da od začetka ni bilo ravno najlažje. Imela sem visoka pričakovanja, ki se niso takoj uresničila. Kasneje sem nehala razmišljati, uživala v tem, kar delam. Tako so prišli vedno boljši rezultati, ki so prinesli vedno več samozavesti in posledično tudi razno razne zmage," je povedala Ilka Štuhec.

"Druga zaporedna medalja na SP mi pomeni ogromno. Nikoli se ni lahko vrniti po poškodbi. Nekako sem tekom zime nihala, tako kot pač vedno. Teren sem sicer že malo poznala, pred smukom je bil tudi superveleslalom, kjer sem zelo dobro smučala. Enostavno sem bila zelo blizu, pa obenem zelo daleč. Nisem si pustila, da bi to vplivalo name. Vedela sem, kje je preprosto čas, da se strgam z verige," je zlato medaljo in ubranitev naslova prvakinje v smuku v Äreju pokomentirala Štuhčeva. Ta je medijem v Mariboru priznala, da konec kariere kljub težki poškodbi nikoli ni bil na mizi.