'Na koncu je bilo srce tisto, ki je povedalo, da je čas za novo poglavje v življenju'

Peter Prevc bo, kot je bilo napovedano že pred izredno novinarsko konferenco v Planici, po koncu letošnje sezone zaključil zelo uspešno kariero. Na druženju s predstavniki sedme sile se je 31-letni šampion iz Gorenje vasi ozrl na prehojeno pot, ki ni bila vedno posuta z rožami.

"Če bi lahko karkoli spremenil na svoji poti, bi to bilo dogajanje v mesecu decembru leta 2017, ko sem bil po izjemno uspešni sezoni 2015/16 še toliko bolj zahteven do sebe. Tedaj bi se preprosto moral prepustiti dogodkov in več poslušati samega sebe," je na vprašanje o morebitnih obžalovanjih odgovoril zmagovalec svetovnega pokala leta 2016 in dobitnik kolajn z največjih tekmovanj (olimpijske igre in svetovno prvenstvo).

Da je bila kariera najstarejšega od bratov Prevc ena od tistih, ki si jo bo sleherni ljubitelj športa v deželi na sončni strani Alp vtisnil v spomin za večne čase, ni treba izgubljati besed. "Upam, da sem novim skakalnim rodovom kot tudi mladini nasploh pokazal pot, da se s trdim in poštenim delom da priti zelo daleč. Vsi se moramo zavedati ene stvari, in sicer, da v življenju nastopijo tako dobra kot slaba obdobja. Ko ste na vrhu, je vse lepo, vsi uživajo, ko pa nastopijo slabša obdobja, takrat človek spozna, kdo je (so) tisti, ki ti nesebično stoji(jo) ob strani. Osebno ne obžalujem prav dosti, za mano je lepa kariera, prežeta z vrhunskimi dosežki, zato se bom po tej sezoni mirne vesti poslovil od vrhunskega športa," je nadaljeval Prevc.