Zajc na domačih tleh: Drugega kot smeh po zmagi mi ni preostalo

Timi Zajc je na velikani v Oberstdorfu že na premiernem nastopu na letalnici prišel do prve zmage, potem ko je na prvi - petkovi tekmi - s šestega mesta po prvi seriji z odličnim drugim skokom, skočil na sam vrh. To je bil po stopničkah v Saporu rezultat za kariere za 18-letnega (preseljenega) Kranjčana. "Zelo zanimivo je bilo, zelo zanimiv občutek, ko letiš tako daleč. Upam, da bom letos lahko še enkrat prečrtal tisto številko na smučeh," je dejal junak petkove tekme v Oberstdorfu Timi Zajc. "Na letalnici sem se kar znašel, po zmagi pa mi ni preostalo drugega, kot da se smejim še naprej," je še pristavil Zajc in zaključil: "Naporen konec tedna: predvsem včeraj sem bil že zelo utrujen, sploh zame v petek pet poletov, bilo kar naporno, nato še zmaga in me je vse utrudilo."

Domen Prevc, ki je beležil solidne rezultate na poletih v Nemčiji, pa je razložil: "Predvsem sem vesel, da sem konstantno skakal, vsaj rezultatsko. Skoki so še malo bolj nihali, ampak pod črto sem zadovoljen s tem, kako se je izteklo." Glavni trener smučarskih skakalcev Gorazd Bertoncelj je poudaril, da je zmaga Zajca še toliko bolj sladka, saj je to prva zmaga tega strokovnega štaba. "Moram povedati, da smo že pred prvo tekmo vedeli, da je lahko Timi zelo močen na letalnicah, seveda presenetljiva zmaga ob njegovem krstu. Bili smo veseli, enostavno bi rekel, da se je kamen odvalil od srca. To je tudi naša prva zmaga strokovnega vodstva, kar je pomemben korak za naprej." Dodal je, da Timija in Domna zdaj čaka tekmovalni počitek.