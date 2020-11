Prepričljiva zmaga Eisenbichlerja, Pavlovčič s sedmim mestom do uvrstitve kariere

Med trideseterico finalistov so se uvrstili tudi štirje Slovenci.Bor Pavlovčič, ki mu je v prvi seriji uspel odličen skok 134,5 metra, je v finalu izgubil dve mesti in na koncu z 274,9 točke pristal na sedmem mestu. Tudi Žiga Jelar je v drugo malce pokvaril svojo uvrstitev in z devetega padel na 13. mesto.Anže Semenič je v drugo pridobil tri mesta in s 27. napredoval na končno 24. mesto. V drugo ga je polomil Peter Prevc, ki je s 25. mesta padel na predzadnje, 29. mesto.

Brez točk svetovnega pokala sta ostala Tilen Bartol (102,7) na 33. ter presenetljivo tudi najboljši Slovenec na uvodu v sezono v Wisli Anže Lanišek (92,5) z 39. mestom. Že v petkovih kvalifikacijah pa je brez današnjega nastopa ostal Timi Zajc.

Prvo serijo je žirija tekmovanja za nekaj časa prekinila že pri številki 2, saj je svetovni prvak v smučarskih poletih Norvežan Daniel Andre Tande grdo padel pri pristanku in si poškodoval koleno. V drugi seriji so ga kamere že ujele ob skakalnici, kar najverjetneje pomeni, da se ni težje poškodoval.

Izidi:

1. Markus Eisenbichler (Nem) 313,4 točk

2. Piotr Žyla (Pol) 294,1

3. Dawid Kubacki (Pol) 293,9

4. Halvor Egner Granerud (Nor) 291,2

5. Yukiya Sato (Jap) 276,1

...

7. Bor Pavlovčič (Slo) 274,9

13. Žiga Jelar (Slo) 253,6

24. Anže Semenič (Slo) 231,7

29. Peter Prevc (Slo) 214,7