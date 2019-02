Presenečenje za Lindsey: Ko te v spalnici pričaka koza

A to še zdaleč ni bilo vse. V spalnici jo je pričakala še plišasta kozica, s srebrnim trakom okrog vratu. "Je to še ena koza,"se je pošalil hokejist Nashville Predators, medtem, ko se je Vonnova dobro nasmejala šaljivemu darilu.

Po 18 ur trajajočem letu ji je P.K. Subban pripravil nepozabno darilo. Stanovanje je okrasil z baloni in ji pripravil velik šopek rož. A vso pozornost je ukradla velika torta na sredi jedilne mize, v obliki koze. Ta namreč simbolizira največje športnike vseh časov - GOAT (op. “greatest of all time” v prevodu označuje športne šampione, hkrati pa je angleška beseda za kozo). Žival je nosila čepico z oznako ZDA, okrog vratu pa se je ’bleščala’ medalja. Ob strani so vidne še rožnate smučarske palice in bele smučke."To je epsko,"so bile prve besede Vonnove, ko je naletela na kozo.

Dobitnica treh olimpijskih medalj in nekdanja olimpijska prvakinja je želela pred upokojitvijo preseči rekord Ingemarja Stenmarka po številu osvojenih naslovov na svetovnih prvenstvih, a ji to ni uspelo. Kljub vsemu pa med žensko konkurenco ostaja na samem vrhu.

In kako naprej? Že pred letom dni je smučarka v intervjuju za revijo People razkrila, da ne želi biti poznana le po športnih dosežkih. "Rada bi, da se me spominjajo kot nekaj več, ne le kot smučarko," je dejala Vonnova in nadaljevala: "Vedno sem se trudila biti dober zgled, poleg tega imam tudi svojo fundacijo. Ves čas se trudim, da bi vrnila ljudem to kar so mi dali. Smučanje je nekaj kar sem počela, ne nekaj kar sem. Mislim, da se šele zdaj dobro zavedam tega. Upam, da bodo to uvideli tudi drugi."