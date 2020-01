Prestavili izziv Downhilka in podaljšali rok prijav

Smučarji in deskarji se bodo na Pohorju pomerili na prvi tovrstni vzdržljivostni preizkušnji pri nas, na kateri bodo v 12 urah skušali odpeljati čim več krogov, obenem pa progo presmučati čim hitreje in si na koncu zagotoviti zmago. Tekmovalci bodo na snegu pričakali sončni vzhod, se potegovali za številne nagrade in seveda preizkušali meje svoje vzdržljivosti, pri čemer pa bo vsak posameznik smučal po svojih zmožnostih, so sporočili iz tabora slovenske smučarke Ilke Štuhec, ki je ambasadorka tega dogodka. Danes so tekmo prestavili na 6. marec, saj, kot pravijo, toplo vreme ne omogoča priprave tekmovalne proge, po kateri se bodo smučarji merili kar 12 ur. "Žal 17. januarja prve Downhilke ne bo mogoče izpeljati. A to ne spreminja načrtov, da v Mariboru in Sloveniji še letos predstavimo 12-urno smučarsko preizkušnjo. Verjamemo, da bodo pogoji 6. marca veliko boljši in bo tekma pripravljena na visoki ravni, obenem pa bodo na ogled in druženje vabljeni tudi vsi tisti, ki se ne bodo pomerili na beli strmini," je dejala vodja organizacije tekmovanja Dora Skorobrijin.

Izziv Downhilka 12h po mnenju organizatorjev združuje tekmovalnost, ponuja priložnost za zabavo, obenem pa vsebuje dobrodelno noto. Vsak prevožen krog bo namreč prispeval 1 evro za fundacijo Olimpijskega komiteja