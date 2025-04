Preuss z zmago na zadnji tekmi do slavja v svetovnem pokalu

In s pravo športno dramo sta najboljši v sezoni tudi postregli. Vsaka si je privoščila po eno napako na strelišču in v zadnji krog sta odšli skupaj z vedenjem, da bo zmagovalka tekme tudi zmagovalka svetovnega pokala.

Taktiziranje vodilnih je Švedinji Elviri Öberg omogočilo, da se je na 2,5-kilometrskem zadnjem krogu vključila v boj za prvo mesto. A le do zaključka. Kakšnih 500 metrov pred ciljem je Nemka spet napadla, v levem zavoju pa se je Francozinja spotaknila in 31-letni Nemki omogočila pot do zmage brez boja na zaključni ravnini. Po padcu je Francozinjo prehitela še Öberg.

Ganljivi so bili prizori, ko so Francozinjo v cilju tolažile tekmice, tudi Nemka Preuss, čeprav je bilo jasno, da bo zmagovalka dneva le ena. "Ta finale je bil bolan. Noro. Napeto je bilo vse do zadnjega strela in kasneje vse do cilja. Kar malo neumno je, da sem zmagala na ta način. Raje bi videla, če bi se udarili na ciljni ravnini," je po tekmi dejala zmagovalka, ki so jo v cilju oblile solze sreče. Po letošnjem prvem naslovu svetovne prvakinje v Švici bodo njen naslednji velik izziv olimpijski boji 2026 v Anterselvi.

V francoskem taboru so se po tekmi sicer pritožili, češ da je Nemka Jeanmonnot v omenjenem ovinku, kjer je Francozinja padla, zapirala in nepravilno ovirala. A še pred zasedanjem žirije so Francozi pritožbo umaknili sami.

"Padec v predzadnjem ovinku je res pokvaril vse. Uničil je celoten nastop, ki je bila skoraj popoln. In ni pomemben rezultat. Manjkal je boj, katera bi zmagala v zadnjih metrih," pa je po tekmi dejala poraženka in športno priznala, da Nemka ni bila kriva za njen padec: "Zaprla mi je pot, a ni mi stopila na smuči. Naredila ni nič neobičajnega. Ovinek je bil zaprt in v boju za mesta je bilo vse povsem normalno. Za padec sem bila kriva sama."

Na finalu v Oslu je Preuss v petek zmagala z dvema desetinkama naskoka pred Jeanmonnot, v soboto je slavila Francozinja, v nedeljo spet Nemka. Preuss je šesta nemška zmagovalka skupnega seštevka in prva po Lauri Dahlmeier v sezoni 2016/17.