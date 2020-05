Prevc: Če novembra ne bo tekem, bomo vzeli lopate v roke in šli delat

Skakalna reprezentanca se je v teh dneh začela pripravljati na novo sezono. V četrtek tudi s skupnimi treningi, ki pa so zdaj, v času koronakrize, precej drugačni, kot so bili še v lanski sezoni.

"Pred tremi meseci bi klicali policijo, če bi šel na banko ali v trgovino z masko. Zdaj je to povsem normalno. Nošenje mask na odprtem se mi zdi morda malo pretirano, v zaprtem prostoru pa pomeni, da si uvideven do drugih. Na to smo na Japonskem in v Aziji navajeni že dolgo. Nekoč sem na letalu zakašljal in sosed si je takoj nadel masko. Meni se je zdelo smešno, ampak zdaj jih razumem," je Peter Prevcpo prvem skupinskem treningu v Kranju razložil, kako sprejema nove razmere.

"Kriza je vplivala na vse, a zaključke je težko delati. Nemoteno sem lahko opravil bazične priprave, tudi narave je dovolj za trening. Organizacijsko je zelo vplivalo, predvsem pa smo videli, kako družabna bitja smo, da ti nekaj pomeni šele, ko tega nimaš," razmišlja Prevc in dodaja, da so vsi veseli skupnega treninga s sotekmovalci in možnosti, da skupaj trenirajo in si pomagajo.

'Zdaj je bolj fino'

Delal je tudi sam, toda stvari so v družbi lažje: "Kakovost treninga je lahko na isti ravni. Na začetku sem imel težave, ker sem bil sam tisti, ki določa, kdaj se trening začne. Po treh dneh sem prišel v ritem. Zdaj je bolj fino, ker lahko komu malo potožiš, če te kaj boli, malo izveš, kaj se komu dogaja ..."

Prevc je prejšnjo sezono končal z zmago, toda tik za tem se je že končala. Novi koronavirus je takrat že začel pobirati davek športnih prireditev, preostale tekme sezone so morali odpovedati, tudi svetovno prvenstvo v poletih v Planici.

Sezono ocenil kot 'zelo uspešno'

"Zelo 'smotano' je bilo, ker se je vse nehalo tako na hitro. Namesto da bi šel na tekmo, sem se obrnil in šel v sobo 'spakirat' za domov. Nihče ni imel nobenega scenarija, nihče ni bil na to pripravljen. Vse je bilo zbegano. Usedli smo se na letalo in šli. A nisem prav veliko obžaloval, da so to prepovedali. Epidemijo sem vzel resno in sem razmišljal: ali gremo čim prej domov ali pa vztrajamo in zbolimo tukaj," je zadnje dni prejšnje sezone podoživel Prevc.

Prevc jo je sicer ocenil kot dobro:"Sezono ocenjujem kot zelo uspešno. V končnem skupnem seštevku med deset, to so želje, s katerimi moraš biti zadovoljen. Delaš za najvišje cilje in mesta. A realna ocena je, da je to dobro. Marsikaj se ni izteklo po mojih načrtih, kakšna tekma pa je šla tudi srečno in vse se je 'poglihalo'."

'Lahko se zgodi, da odlično skočiš, pa si le peti'

Njegova zmaga 9. marca, 23. v karieri, je bila zanj prva Saporu 2017 oziroma 1022 dneh premora na najvišji stopnički. Zato je zanj pomenila predvsem olajšanje.

"Po toliko letih se zaveš, da je zmaga splet okoliščin. Ni samo to, da odlično skočiš in zmagaš, ker se lahko zgodi, da odlično skočiš, pa si le peti. Zato si toliko bolj vesel, da se razmere sestavijo, vse, kar vpliva na to, kje boš končal, in da si potem del te zmagovalne ceremonije,"je nadaljeval.

Čaka ga skakanje pred praznimi tribunami

Morda bodo skakalci v prihodnje tekmovali v povsem drugačnem okolju. Pred praznimi tribunami, kar so že okusili na Norveškem. Ni prijetno, pravi Prevc, toda to je pač ena od stvari, ki bodo morda postale neizogibne v bližnji prihodnosti.

"Na to nimam vpliva, dobro, če bi jaz prinesel virus, bi pač vse odpovedali. A šport in gledalci sta povezani stvari, veliko boljše vzdušje je, če so tribune polne. Nisem jaz tisti, ki odloča o tem, morda lahko s svojimi skoki vplivam le, da so bolj polne ali prazne,"meni Prevc.

Vrhunec sezone 2019/20 bi moralo biti domače SP v poletih, ki pa ga nazadnje ni bilo. Prestavljeno je na december, kar bo za Slovence dodaten motiv, nekoliko pa se bo spremenil tudi način dela poleti in jeseni, pravi Prevc.

Pripravljeni na najtežji scenarij

"Planica je odpadla, tako je bilo, spremeniti tega ne moremo. Nisem jaz kriv, tudi kregati se ne moreš. Rečeš pač: 'Škoda, ni je bilo.' Vemo, za kaj treniramo. Pripravljen moraš biti na najtežji scenarij, potem pa vidiš, kako se bo vse odvilo. Morda bomo začeli prej skakati na večjih napravah, da bomo imeli več skokov, ker bomo morali biti pripravljeni za SP že decembra,"je povedal.

Dolgo časa ga je mučila poškodba gležnja, moral je tudi na operacijo. Zaveda se, da gleženj povsem tak, kot je bil nekoč, ne bo, a pravi, da je zdaj skorajda povsem v redu:"Tako kot prej ne bo nikoli. Ko enkrat režeš sklep na telesu, ni nikoli več enako. Sklep je zdaj bolj zategnjen, treningi so bolj zahtevni za gleženj, tudi po neravnem terenu. Imam pa seznam vaj, s katerimi pridobivam gibljivost."

'Bomo pač vzeli lopato v roke'

Dodal je še, da se s tekmeci ne obremenjuje: ne spremlja njihovega napredka, ne zanima ga, kako trenirajo. Prav tako pa ga ne skrbi negotovost glede tekem - kdaj in če sploh bodo.

"Pripravljaš se za tekme, da bodo po načrtu novembra. Če tekem ne bo, bomo pač vzeli lopato v roke in šli delat," je Prevc za konec pogovora nasmejal sedmo silo, ki je v Kranju prvič morala delovati po novih varnostnih pravilih s pravo razdaljo do športnikov in v ustrezni zaščitni opremi.