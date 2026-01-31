Naslovnica
Zimski športi

Prevc drugi v kvalifikacijah Willingena, na tekmi še trije Slovenci

Willingen, 31. 01. 2026 15.09 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Domen Prevc

Dominator zime v smučarskih skokih Domen Prevc je v današnjih kvalifikacijah za tekmo v Willingenu osvojil drugo mesto za Avstrijcem Danielom Tschofenigom. Avstirjec je pristal pri 142,5 metra in bil za štiri metre in 4,6 točke boljši od slovenskega šampiona. Presenetljivo tretji je bil Ukrajinec Jevhen Marusjak, le 1,3 točke za Prevcem.

Ostali Slovenci niso spominjali na moštvo, ki je v petek slavilo na moško-ženski ekipni tekmi za svetovni pokal. Skromni dosežki pa so še za trojico vendarle zadostovali za tekmo, ki se bo začela ob 16. uri.

Rok Oblak je v kvalifikacijah osvojil 27. mesto, Timi Zajc 31., Anže Lanišek 40., brez tekme pa je na 51. mestu ostal Žiga Jančar. A težave v spremenljivih pogojih so imeli tudi drugi velikani tega športa, avstrijski šampion Stefan Kraft je tekmo denimo ujel s komaj 47. dosežkom.

