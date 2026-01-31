Prevc drugi v kvalifikacijah Willingena, na tekmi še trije Slovenci

Ostali Slovenci niso spominjali na moštvo, ki je v petek slavilo na moško-ženski ekipni tekmi za svetovni pokal. Skromni dosežki pa so še za trojico vendarle zadostovali za tekmo, ki se bo začela ob 16. uri.

Rok Oblak je v kvalifikacijah osvojil 27. mesto, Timi Zajc 31., Anže Lanišek 40., brez tekme pa je na 51. mestu ostal Žiga Jančar. A težave v spremenljivih pogojih so imeli tudi drugi velikani tega športa, avstrijski šampion Stefan Kraft je tekmo denimo ujel s komaj 47. dosežkom.