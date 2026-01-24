Naslovnica
Zimski športi

Prevc z dobrim izhodiščem, da osvoji naslov svetovnega prvaka v poletih

Oberstdorf, 24. 01. 2026 15.34 pred 29 minutami 1 min branja 1

Avtor:
S.V. STA
Domen Prevc

Najboljši smučarski skakalec to zimo Domen Prevc bo danes v Oberstdorfu lovil prvi posamičen naslov svetovnega prvaka v poletih. Svetovni rekorder in lanski dobitnik malega globusa si je po polovici tekmovanja na vrhu nabral 14 točk naskoka pred zasledovalci. V igri za stopničke je poleg Prevca tudi Anže Lanišek s petim mestom po dveh serijah.

Domen Prevc lahko postane tretji slovenski smučarski skakalec, s posamičnim naslovom v poletih po Robertu Kranjcu leta 2012 v Vikersundu in starejšem bratu Petru Prevcu leta 2016 na Kulmu.

Domen Prevc daleč najboljši po polovici svetovnega prvenstva

Timi Zajc, ki ima z zadnjih dveh SP že posamični srebrno (2022) in bronasto (2024) kolajno, je po polovici tekmovanja šele na 17. mestu, že po prvi seriji pa je od četverice Slovencev nastope končal Žak Mogel na 36. mestu.

Tekmovanje se bo na letalnici nadaljevalo s tretjo serijo ob 16.30.

smučarski skoki domen prevc sp poleti

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
borjac
24. 01. 2026 16.02
Gremo Domen !!!
Odgovori
+1
1 0
