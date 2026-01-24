Prevc z dobrim izhodiščem, da osvoji naslov svetovnega prvaka v poletih

Domen Prevc lahko postane tretji slovenski smučarski skakalec, s posamičnim naslovom v poletih po Robertu Kranjcu leta 2012 v Vikersundu in starejšem bratu Petru Prevcu leta 2016 na Kulmu.

Timi Zajc, ki ima z zadnjih dveh SP že posamični srebrno (2022) in bronasto (2024) kolajno, je po polovici tekmovanja šele na 17. mestu, že po prvi seriji pa je od četverice Slovencev nastope končal Žak Mogel na 36. mestu.

Tekmovanje se bo na letalnici nadaljevalo s tretjo serijo ob 16.30.