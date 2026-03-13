Prevc in Embacher skupaj na vrhu, Lanišek tretji

Na sobotni tekmi bosta od Slovencev nastopila še Žak Mogel s 25. mestom kvalifikacij ter Rok Oblak s 30. Brez tekme je ostal Žiga Jančar na 61. mestu.

Prireditelji so danes izpeljali le en trening skok, saj jim je nagajalo slabo vreme. Žirija se je večkrat sestala in na koncu zamaknila začetek prvega treninga; sprva je bil predviden ob 14.30, skakalci so se na vrh podali šele ob 17. uri. Na treningu je Domen Prevc, ki bo v soboto lovil svojo 14. zmago to sezono, s 139,5 metra zanesljivo preskočil vso konkurenco.