Zimski športi

Prevc in Embacher skupaj na vrhu, Lanišek tretji

Holmenkollen, 13. 03. 2026 19.29 pred 1 uro 1 min branja 1

STA
Domen Prevc

Skupni zmagovalec svetovnega pokala v smučarskih skokih za to sezono Domen Prevc je kvalifikacije pred sobotno tekmo na Holmenkollnu končal na prvem mestu, ki si ga je razdelil z mladinskim svetovnim prvakom Avstrijcem Stephanom Embacherjem. Tik za njima je na tretjem mestu končal še en slovenski as, Anže Lanišek.

Na sobotni tekmi bosta od Slovencev nastopila še Žak Mogel s 25. mestom kvalifikacij ter Rok Oblak s 30. Brez tekme je ostal Žiga Jančar na 61. mestu.

Prireditelji so danes izpeljali le en trening skok, saj jim je nagajalo slabo vreme. Žirija se je večkrat sestala in na koncu zamaknila začetek prvega treninga; sprva je bil predviden ob 14.30, skakalci so se na vrh podali šele ob 17. uri. Na treningu je Domen Prevc, ki bo v soboto lovil svojo 14. zmago to sezono, s 139,5 metra zanesljivo preskočil vso konkurenco.

Pavlek odstopil zaradi škandala v hrvaški smučarski zvezi

Polona Klemenčič 14., Anamarija Lampič pa 17. v Estoniji

Korošec77
13. 03. 2026 20.25
Bravo Domen in Anže, kapo dol. Planico komaj čakam in se veselim, da bom lahko pozdravil res veličasten dvig kristalnega globusa našega Domna.
bibaleze
Portal
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Super ideja za družinski izlet s kolesi
Super ideja za družinski izlet s kolesi
Znana pevka po zanositvi pri 43 letih: 'Zgodil se je pravi čudež'
Znana pevka po zanositvi pri 43 letih: 'Zgodil se je pravi čudež'
Mami, a boš umrla? Trenutek, ki jo je zlomil po diagnozi raka dojke
Mami, a boš umrla? Trenutek, ki jo je zlomil po diagnozi raka dojke
zadovoljna
Portal
Zato je pri 60. letih videti tako dobro
Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, dvojčki načrtujejo prihodnost
Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, dvojčki načrtujejo prihodnost
3 modeli čevljev, ki jih bomo nosili to pomlad
3 modeli čevljev, ki jih bomo nosili to pomlad
Zato so skrivali princesino nosečnost
Zato so skrivali princesino nosečnost
vizita
Portal
Bi poskusili? Trend, ki osvaja družbena omrežja
Fermentirana živila: katera izbrati in kako jih vključiti v vsakdan
Fermentirana živila: katera izbrati in kako jih vključiti v vsakdan
Takšni ljudje lažje hujšajo in imajo več energije
Takšni ljudje lažje hujšajo in imajo več energije
Težave s kožo? Lahko so znak bolezni jeter
Težave s kožo? Lahko so znak bolezni jeter
cekin
Portal
To je datum, ko upokojenci prejmejo letni dodatek 2026
Znano, kdaj bodo izplačane izredno usklajene pokojnine za en odstotek
Znano, kdaj bodo izplačane izredno usklajene pokojnine za en odstotek
Zakaj cena zlata stagnira kljub konfliktu z Iranom?
Zakaj cena zlata stagnira kljub konfliktu z Iranom?
Do kdaj mora biti izplačan regres?
Do kdaj mora biti izplačan regres?
moskisvet
Portal
S to fotografijo je znova dvignila temperaturo na družbenih omrežjih
5 najbolj zdravih živil, ki bi jih morali jesti pogosteje
5 najbolj zdravih živil, ki bi jih morali jesti pogosteje
Zadnji bohem Formule 1 in samooklicani "bog seksa"
Zadnji bohem Formule 1 in samooklicani "bog seksa"
Mladi nogometaš iz Radomelj: "Moj cilj? Liga prvakov – in nič manj!"
Mladi nogometaš iz Radomelj: "Moj cilj? Liga prvakov – in nič manj!"
dominvrt
Portal
Recept za odganjanje mravelj s samo dvema sestavinama
S tem trikom boste spremenili barvo svoje hortenzije
S tem trikom boste spremenili barvo svoje hortenzije
Zastareli nasveti, ki škodujejo vašim ljubljenčkom
Zastareli nasveti, ki škodujejo vašim ljubljenčkom
Testenine in psi: ali so varne ali lahko škodijo? Strokovnjaki razkrivajo resnico
Testenine in psi: ali so varne ali lahko škodijo? Strokovnjaki razkrivajo resnico
okusno
Portal
Pomladne sladice, ki združujejo jagode in puding
Zdrava solata, ki prispeva k lepi koži, vidu in imunskemu sistemu
Zdrava solata, ki prispeva k lepi koži, vidu in imunskemu sistemu
Skrivna sestavina za okusen riž, ki se ne lepi
Skrivna sestavina za okusen riž, ki se ne lepi
Je piščanec vedno suh in pust? Izognite se tej pogosti napaki
Je piščanec vedno suh in pust? Izognite se tej pogosti napaki
voyo
Portal
Interesno območje
Kmetija
Kmetija
Pretekla življenja
Pretekla življenja
Formula 1: VN Kitajske
Formula 1: VN Kitajske
