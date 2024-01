Nika Prevc po domači zmagi: Čutila sem veliko topline in domače podpore

"Sem razbremenjena, ta vikend je bil zame kar težak, želela sem namreč prikazati dobre skoke pred domačimi navijači. Pritisk sicer čutim na vsaki tekmi, a se že nekaj časa dobro soočam s tem. Je pa tu tudi drugače, čutila sem veliko topline in domače podpore. Vesela sem, da sem lahko uspešna tudi tedaj, ko naredim napake, kot se mi je ob osvojitvi drugega mesta v soboto," je tako po tekmi povedala zmagovalka Nika Prevc , ki je tako v skupnem seštevku še povečala prednost pred drugouvrščeno Japonko Juki Ito . Za 18-letno slovensko skakalko, ki ima sedaj na vrhu lestvice 174 točk prednosti pred prvo zasledovalko, je tako glavni cilj od konca sezone jasen: "Upam, da bom do konca sezone ubranila rumeno majico."

"Kar nekaj časa bo tudi Nika tekmovala, zanimivo bo in zagotovo bom imela kar nekaj dela, da bom ostala prva po zmagah. Letvica do najboljše tekmovalke v zgodovini, Japonke Sare Takanaši pa je zelo visoka. A bom delala na tem, da jo nekoč mogoče prehitim. Mislim pa, da si na začetku skoraj nihče ne postavlja takih ciljev, ampak si želi čim bolj uspeti v športu," je o uspehu, ki ga je dosegla zgolj z zmagami v letošnji sezoni še povedala Prevc.

"Zelo zanimiva in napeta tekma je za nami. Bila sem pomirjena danes, ker mi je uspel že prvi dober skok in sem lahko bolj sproščeno nastopila drugič. Bile smo zelo skupaj pred finalom, že prva četverica v boju za oder, niso pa bile veliko tudi druge za nami. Zato sem vedela, da bom morala ostati osredotočena in se bom morala potrditi. Po pristanku sem vedela, da ne bom povedla, ampak ko se je pokazala številka dve, sem bila presrečna," je svoj nedeljski nastop opisala Križnar, ki je v finalni seriji izgubila eno mesti.

23-letna skakalka je že 12. v karieri stopila na stopničko za tretje mesto, nove stopničke pa bo tako kot njena soimenjakinja lovila prihodnji konec tedna v nemškem Willingenu, ko se bodo dekleta soočila z eno največjih skakalnic zanje. "To bo velik preskok, tako da se tekme veselim, po drug strani pa tudi ne. Je zelo težka skakalnica in zahteva veliko od posameznice, posebej če so vremenske razmere težke. Sem pa tam že zmagala in imam tudi rekord skakalnice. Poleg tega se približujem najboljšim v skupnem seštevku pokala in upam, da se bom čim bolj tudi Niki Prevc ter da bova ob koncu sezone znova skupaj stali na zmagovalnem odru," je pred proslavitvijo domačega uspeha še dejala Križnar, ki jo je na Ljubno prišel podpret avtobus navijačev.