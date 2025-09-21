Prevc in Lanišek v Predazzu le za Poljakoma in Japoncema

Poljaka Dawid Kubacki in Kamil Stoch sta velika zmagovalca super ekipne tekme za točke poletne velike nagrade v Predazzu. Stoch je dvakrat skočil 134.5 metrov in v finalu še meter dlje, Kubacki pa 127.5, 129.5 in 137.5 metrov za skupno zbranih 786,6 točk. Z zadnjim skokom sta na drugo mesto prišla Japonca Ren Nikaido in Rjoju Kobajaši , ki je s 141 metri kot zadnji postavil nov rekord prenovljene velike naprave v Predazzu. Japonca sta zbrala 765,7 točk, le eno točko več od naše dvojice, Domen Prevc in Anže Lanišek . Prevc je dvakrat skočil 131 metrov in v finalu 134 metrov, Lanišek pa 126.5, 132 in 137 metrov.

Četrta sta bila avstrijska veterana Manuel Fettner in Stefan Kraft, peta Nemca Karl Geiger in Philipp Raimund, šesta pa Italijana Alex Insam in Giovanni Bresadola. "Zadnji dan v Predazzu je opravljen kar uspešno s tretjim mestom na super ekipni tekmi. Sem nekako zadovoljen s svojimi skoki, sem stopnjeval. Rezerve pa so še in jih hranimo za zimo,"n je za uradno spletno stran SZS dejal Domen Prevc. "Za mano je lep vikend v Predazzu. S skoki sem kar zadovoljen. Tudi obe mesti, danes in včeraj sta bila zelo dobra. Na tem je potrebno graditi in iti sproščeno naprej do konca poletja," pa je povedal Anže Lanišek.

Poletna velika nagrada se bo oktobra nadaljevala v Hinzenbachu, državno prvenstvo Slovenije pa bo na sporedu 21. oktobra v Kranju.