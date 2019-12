Prevc: Le čakal sem, kdaj se bodo številke poklopile

Čeprav je Peter Prevc na zmagovalnem odru končal že pred tedni v Ruki, pa mu je takrat diskvalifikacija zaradi neustreznega dresa odnesla uvrstitev v "top 3". Takrat je bil zelo jezen zaradi prve diskvalifikacije v karieri in dejal, da ni goljufivec. V tolažbo pa mu je bilo dejstvo, da so bili njegovi skoki celo boljši od pričakovanj.

Ne vem, če je ravno današnje drugo mesto tisto, ki vse rešuje in pomirja. Jaz sem zadovoljen s celotno sezono, moji skoki so na visoki ravni.

V podobnem slogu, z dobrimi skoki, je tudi nadaljeval zimo in spet prevzel vlogo prve violine v slovenski vrsti. Stopničke so bile ves čas zelo blizu, a so se mu vztrajno izmikale. V Švici pa je tudi po finalni seriji zadržal drugo mesto s polovice tekme in pričakal prve stopničke to zimo.

"Nič se mi ni odvalilo od srca, saj sem nekako le čakal, kdaj se bo zgodilo. Na uradnih treningih in v kvalifikacijah sem bil že nekajkrat blizu, med prvimi tremi ali petimi. Lepo sem čakal, kdaj se bodo te številke 'poklopile' in čakanje se mi je izplačalo," je dejal Prevc po današnjem nastopu, ki ga je popeljal do 54. stopničk v karieri.

Tekma je minila v zelo spremenljivih vetrovnih razmerah ob močnem dežju, a Prevc se je navkljub vetru v hrbet na skakalnici znašel zelo dobro. V prvi seriji je naredil zelo dober skok, tudi v drugo je ostal zbran.

"Danes je bila zelo težka tekma, razmere so se ves čas menjavale, zato sem zelo vesel, da mi je uspelo ostati zbran. Vedel sem, da če jaz svoje delo naredim stoodstotno, bom v primeru slabšega rezultata lahko 'bentil' nad razmerami. Zbral sem se na svoj skok, dobro sem ga opravil in bil v bistvu kar malo presenečen, da sem bil s tako malo metri tako visoko uvrščen po prvi seriji. V drugi seriji sem naredil lep skok in sem zelo zadovoljen s stopničkami."