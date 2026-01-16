Prevc le za Kobajašijem, na tekmi še štirje Slovenci

Ryoyu Kobayashi je v kvalifikacijah za 1,9 točke ugnal svojega tekmeca in prijatelja Domna Prevca, ček za kvalifikacijsko zmago pa mu je izročil legendarni japonski skakalec Masahiko Harada.

Daljava dneva je na drugem treningu uspela Prevcu, ki je pristal pri 144 metrih, v kvalifikacijah pa mu je žirija tekmovanja nato znižala zaletno mesto glede na tekmece. Šestindvajsetletni Slovenec ima v svetovnem pokalu na vrhu 392 točk prednosti pred Kobayashijem, ki je izpustil tekmi na Poljskem.