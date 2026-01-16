Naslovnica
Zimski športi

Prevc le za Kobajašijem, na tekmi še štirje Slovenci

Sapporo, 16. 01. 2026 09.43 pred 32 minutami 1 min branja 1

Avtor:
A.V. STA
Domen Prevc

Najboljši skakalec olimpijske zime Domen Prevc je uspešno opravil generalko za sobotno tekmo svetovnega pokala v japonskem Sapporu. Prevc je na skakalnici Okurayama skočil z naleta nižje kot tekmeci in s 135,5 metra kvalifikacije končal le za domačinom Ryoyujem Kobayashijem, ki je pristal pri 139 m.

Ryoyu Kobayashi je v kvalifikacijah za 1,9 točke ugnal svojega tekmeca in prijatelja Domna Prevca, ček za kvalifikacijsko zmago pa mu je izročil legendarni japonski skakalec Masahiko Harada.

Daljava dneva je na drugem treningu uspela Prevcu, ki je pristal pri 144 metrih, v kvalifikacijah pa mu je žirija tekmovanja nato znižala zaletno mesto glede na tekmece. Šestindvajsetletni Slovenec ima v svetovnem pokalu na vrhu 392 točk prednosti pred Kobayashijem, ki je izpustil tekmi na Poljskem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zadnjega zmagovalca sezone v Zakopanah Anžeta Laniška ni na Japonskem, kvalifikacije pa so poleg Prevca uspešno prestali tudi preostali štirje Slovenci. Na tekmah v Sapporu bodo slovenske barve zastopali še Timi Zajc s 24. mestom v kvalifikacijah, Žak Mogel s 27., Žiga Jančar s 30. in Rok Oblak s 35. mestom.

V kvalifikacijah Sappora je nastopil tudi legendarni japonski skakalec Noriaki Kasai, ki bo letos dopolnil 54 let. Veteran skokov se na sobotno tekmo s 55. mestom ni prebil, v nedeljo pa bo imel novo priložnost. S tekmami na Japonskem se bodo končale tudi olimpijske kvalifikacije za letošnje igre v Predazzu.

smučarski skoki svetovni pokal slovenska moška reprezentanca domen prevc kvalifikacije

Delavec_Slo
16. 01. 2026 10.12
Čestitke fantom!
