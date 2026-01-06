Naslovnica
Zimski športi

Navijači so krenili na pot, da dajo Domnu Prevcu dodatna krila

Bischofshofen, 06. 01. 2026 12.30

Avtor:
Tina Hacler Barbara Bašić Nina Mihalič
Navijači na poti v Bischofshofen

Slovenski skakalec Domen Prevc je v letošnji sezoni zares izjemen in ima prav danes, če vmes ne bo posegla višja sila, priložnost, da v roke prevzame tudi prestižnega zlatega orla. Na četrto postajo 74. novoletne turneje so se zato podali številni slovenski navijači, ki želijo sklepnemu dejanju tekmovanja dodati še dodatno energijo.

Osebni avtomobili, kombiji in avtobusi so napolnili ceste proti severu, navijaško romanje k našim severnim sosedom se je začelo. Ljudje z vseh koncev Slovenije se odpravljajo v Bischofshofen, da bi Domnu Prevcu stali ob strani in mu pomagali do tretjega zlatega orla, ki bi še tretjič priletel na drugo stran Karavank.

Najboljše izhodišče za današnjo zadnjo tekmo novoletne turneje si je Prevc zagotovil že v ponedeljkovih kvalifikacijah. Pred sklepnim dejanjem ima v skupnem seštevku več kot 41 točk prednosti, ki si jo je priboril z nastopi na prvih treh prizoriščih v Oberstdorfu, Garmisch-Partenkirchnu in Innsbrucku.

Navijači na poti v Bischofshofen
Navijači na poti v Bischofshofen
FOTO: 24ur.com

Takšen naskok Slovencu odpira priložnost, da prestižnega zlatega orla osvoji natanko deset let po tem, ko je turnejo dobil njegov brat. Sveti gral novoletne skakalne turneje sta v Slovenijo doslej prinesla le Primož Peterka (1996/1997) in Peter Prevc (2015/2016), zdaj pa slovenski navijači upajo, da se bo na seznam zmagovalcev podpisalo še eno ime iz družine Prevc.

skoki domen prevc navijači bischofshofen novoletna turneja

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Wolfman
06. 01. 2026 13.31
Pravilno. Če ne danes, kdaj potem?
Odgovori
0 0
medusa
06. 01. 2026 13.30
Nemški Orli se ga bojijo , kot hudič križa .Pravijo mu nočna mora vseh Orlov ! Bravo Prevci ! Ponosni smo na vas vsi Slovenci!!!
Odgovori
0 0
Blue Dream
06. 01. 2026 13.20
pijanka
Odgovori
+3
3 0
Slovenska pomlad
06. 01. 2026 13.19
Moramo vrniti še Koroško in preostala slovenska ozemlja,ki si jih prisvaja tvorba pod nekakšnim imenom Avstrija.
Odgovori
+1
1 0
Trikrat cepljen
06. 01. 2026 13.25
ne govori naglas, da nebi optanti zahtevali svoje, pa Madžari imajo pretenzije, Hrvatje pa tudi apetit po alpah.....
Odgovori
0 0
cilinderr
06. 01. 2026 13.16
so sigurno na socialki, da imajo cajt afne guncat
Odgovori
+1
3 2
Sir Oliver
06. 01. 2026 13.11
Bravo fantje! To so pravi navijači. Kakorkoli, mi kavčarji smo z vami!
Odgovori
+0
2 2
Uporabnik1854475
06. 01. 2026 13.06
Avstrijci že umerjajo milimetre po svoji meri
Odgovori
+3
3 0
Slovenskega naroda sin
06. 01. 2026 13.04
Slovenci moramo vedno držati skupaj!
Odgovori
+3
4 1
4krogci
06. 01. 2026 13.00
ne pozabte da je Bischofshofen v Avstriji in da bodo nardil vse da to preprecijo.....upam da se motim...ma zna bit ksna scena z izmerami dresov!!
Odgovori
+0
2 2
Slovenska pomlad
06. 01. 2026 12.47
Dajmo naši!
Odgovori
+4
7 3
bibaleze
