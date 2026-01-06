Navijači so krenili na pot, da dajo Domnu Prevcu dodatna krila

Osebni avtomobili, kombiji in avtobusi so napolnili ceste proti severu, navijaško romanje k našim severnim sosedom se je začelo. Ljudje z vseh koncev Slovenije se odpravljajo v Bischofshofen, da bi Domnu Prevcu stali ob strani in mu pomagali do tretjega zlatega orla, ki bi še tretjič priletel na drugo stran Karavank.
Najboljše izhodišče za današnjo zadnjo tekmo novoletne turneje si je Prevc zagotovil že v ponedeljkovih kvalifikacijah. Pred sklepnim dejanjem ima v skupnem seštevku več kot 41 točk prednosti, ki si jo je priboril z nastopi na prvih treh prizoriščih v Oberstdorfu, Garmisch-Partenkirchnu in Innsbrucku.
Takšen naskok Slovencu odpira priložnost, da prestižnega zlatega orla osvoji natanko deset let po tem, ko je turnejo dobil njegov brat. Sveti gral novoletne skakalne turneje sta v Slovenijo doslej prinesla le Primož Peterka (1996/1997) in Peter Prevc (2015/2016), zdaj pa slovenski navijači upajo, da se bo na seznam zmagovalcev podpisalo še eno ime iz družine Prevc.
