Prevc organizatorjem naložil dodatno delo, a ga bodo rade volje sprejeli

"So šampioni. In so legende," piše na hodniku nordijskega centra v Planici, kjer so organizatorji v čast poslavljajočemu se Petru Prevcu pripravili razstavo njegovih lovorik. Od olimpijskih medalj do velikega kristalnega globusa in zlatega orla. A tudi z napako: seznam njegovih zmag v svetovnem pokalu je od petka popoldan pomanjkljiv. Treba ga bo posodobiti.