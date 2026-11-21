Najboljši skakalec minule zime Domen Prevc je imel v prvi seriji velike težave s spremenljivim vetrom, tik za njim sta brez točk ostala tudi lanska dobitnika treh olimpijskih kolajn, Japonec Ren Nikaido in Poljak Kacper Tomasiak. Prevc je moral najprej dolgo čakati na zeleno luč, saj so se vetrovne razmere ves čas menjavale iz nevarnih v nepoštene, nato pa imel v zahtevnih razmerah hude težave v zraku. Skok je močno skrajšal ter pristal pri le 95 metrih in kot 50. ostal brez finala. Po skoku je v izjavi povedal, da trenutno težko oceni, ali je bil res le žrtev razmer ali je tudi sam storil napako. "Skok je bil boljši kot včeraj, zagotovo pa ni bil idealen," je po nastopu razmišljal Prevc.

Domen Prevc ni začel nove sezone po pričakovanjih, saj je ostal brez finalnega nastopa v Lillehammerju. Na koncu je zasedel 50. mesto. FOTO: Profimedia

"Prvega dela skoka zagotovo nisem opravil tako mirno, kot sem si želel, potem je hitro konec. Vendar smo težav z vetrom v Lillehammerju že vajeni. Nimam kaj. Jutri je nov dan, nova tekma in z njo nova priložnost. 'Borbamo' dalje," je po slabem uvodu v sezono dejal Prevc, ki pred nedeljsko tekmo upa, da bo imel malo več sreče z razmerami. Nekdanji vrhunski nemški skakalec, skupni zmagovalec, zdaj pa strokovni komentator na postaji postaji ZDF Severin Freund je razmere na uvodni tekmi sezone - zlasti v prvi seriji - označil za nepravične in v določenih trenutkih celo takšne, v katerih je bilo nemogoče skakati. V finalu so nastopili preostali trije Slovenci. Najboljši med njimi je bil Anže Lanišek (219,1) na 17. mestu, Rok Oblak (210,9) je bil 21., Timi Zajc (157,2) pa 29.

Halvor Granerud, Stephan Embacher in Raffael Zimmermann FOTO: Profimedia

"Tekma je bila težka, turbulentna, lahko si imel veliko sreče, lahko pa tudi veliko smole. Danes je bilo pomembno predvsem preživeti, jutri je nov dan in gremo z dvignjeno glavo naprej," je za krovno zvezo po tekmi dejal Lanišek. Selektor Robert Hrgota meni, da je treba pozabiti današnje predstave in se osredotočiti na naslednje izzive. "Ni treba preveč filozofirati, 'komplicirati' ali razlagati glede vremenskih razmer. Fantje so toliko izkušeni, da vedo, kam spadajo. Zdaj je treba le umiriti zadevo, da se bodo jutri osredotočili na svoje skakanje," je dejal selektor.

Anže Lanišek je bil najboljši Slovenec na 17. mestu. FOTO: Profimedia

V ospredju je Stephan Embacher premagal Halvorja Graneruda in rojaka Raffaela Zimmermanna, za katerega je bil to prvenec v svetovnem pokalu. "To sta bila dva res dobra skoka, še posebej po zahtevnih kvalifikacijah," je za avstrijsko tiskovno agencijo APA dejal Embacher, ki je v obeh serijah dosegel največjo daljavo. "Počutim se zelo mirno in zbrano. Veter je pač takšen, kakršen je. Sam lahko naredim le, kar je v moji moči." Zaradi zelo spremenljivih vetrovnih razmer v obeh serijah je imela pomembno vlogo tudi sreča. Dobre volje je bil tudi debitant Zimmermann, ki je priznal, da je bil zelo živčen, a se je s pritiskom dobro spopadel. "Kot da bi tej pravljici dodali novo poglavje. Že včeraj je bilo neverjetno, ko sem z ekipo zasedel tretje mesto, in nisem si mogel niti predstavljati, da se bo tako dobro izšlo tudi danes. Preprosto fantastično," je dejal v intervjuju za televizijo ORF.

Smučarski skoki, svetovni pokal (m), posamična tekma, Lillehammer, končni vrstni red:

1. Stephan Embacher (Avt) 278,0 točk (141/140,5 m) 2. Halvor Granerud (Nor) 265,9 (127/139 m) 3. Raffael Zimmermann (Avt) 259,6 (138/130,5 m) 4. Daniel Tschofenig (Avt) 250,2 (132,5/137,5 m) 5. Kristoffer Sundal (Nor) 248,3 (128,5/134,5 m) 6. Jan Hörl (Avt) 246,2 (129,5/136,5 m) 7. Maximilian Ortner (Avt) 245,3 (135,5/126 m) 8. Ryoyu Kobayashi (Jap) 244,2 (135/126,5 m) 9. Isak Andreas Langmo (Nor) 235,1 (127/130,5 m) 10. Remo Imhof (Švi) 234,8 (133/130 m) ...

17. Anže Lanišek (Slo) 219,1 (118/130,5 m)

21. Rok Oblak (Slo) 210,9 (127/127 m)

29. Timi Zajc (Slo) 157,2 (118/100 m)

... - brez finala:

50. Domen Prevc (Slo)