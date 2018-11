Prevc pred 50-letnico letalnice v Planici: Cmok v grlu ni nikoli izginil

"V bistvu sem mogel kar malo počakati, da so mi prižgali zeleno luč za letalnico. Prvič je to bilo Oberstdorfu, nato je na vrsto prišla Planica. Ko greš prvič na velikanko, ti to ostane v spominu, a ti da velik zagon za naprej," se je svojih začetkov na velikankah spomnil Peter Prevc, ki bo zaradi okrevanja po poškodbi izpustil začetek sezone v Wisli. "Seveda, malo je strahu, spoštovanja. Greš prvi skok bolj previdno, potem pa vidiš, da če si preveč previden, to ni dobro," je priznal najboljši slovenski smučarski skakalec vseh časov.

"Noge se mi na velikanki niso šibile, zmeraj ko zapneš okovje, ko greš na rampo, si v domači coni. Cmok v grlu pa ni nikoli izginil. Vedno, ko prideš prvi dan na letalnico, si rečeš, uf, zdaj se bomo pa tu dol spuščali cel vikend. Vedno je zanimivo, zahtevno. Drugačni izzivi kot večino sezone," je bil iskren Prevc.

Spomnimo, v četrtek so se na Nebotičniku zbrali organizatorji, partnerji in sponzorji največjega športnega dogodka na slovenskih tleh, začetka predprodaje pa niso zamudili niti člani moške in ženske reprezentance v smučarskih skokih. V tej sezoni bo finale svetovnega pokala v Planici še bolj poseben, saj bo letalnica bratov Lada in Janeza Goriška, po zaslugi katerih se že od vsega začetka premikajo meje v tem športu, praznovala 50 let.