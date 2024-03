Prevc o čustvenem slovesu: Vedel sem, da sem pri Slovencih dobro zapisan

Iskali so se superlativi, ki jih v prejšnjih dneh še nismo uporabili, vrstili hvalospevi, predvsem pa so tekle solze, ko je v nedeljo pri 226 metrih in pol še zadnjič v karieri pristal Peter Prevc. Za konec izjemne, 15 sezon dolge športne poti so mu organizatorji – in 20 tisoč navijačev – pripravili slovesnost, kot si jo šampion njegovega kova zasluži. "Iskreno, vedel sem, da sem pri Slovencih dobro zapisan," je čustveno slovo zaokrožil Prevc in nam razkril, da bo čas za popoln odmor nastopil šele v soboto.

Zaključni vikend sezone v smučarskih skokih je minil v znamenju zgolj in samo enega posameznika. Petra Prevca, najuspešnejšega Slovenca, ki se je pri 31 letih odločil, da smuči postavi v kot. Za slovo v slogu največjih je v petek pred domačimi navijači slavil svojo zadnjo, 24. zmago. "Veselje, olajšanje, žalost ... Kar se je štiri dni dogajalo, je res neverjetno. Imam ta privilegij, da sem na domačem terenu zaključil kariero. Kakšna čustva so, pa še sam ne vem. Malo je razbremenitve, solze na vsakih 17 minut rinejo ven. Vrtim se v tem vrtiljaku," je vidno ganjen iskal prave besede po 20-minutni zahvalni slovesnosti.

Čeprav pravi, da ne mara presenečenj, in je pričakoval, da bo slovesnost "nekaj neverjetnega", je dobro načrtovano slovo vseeno pustilo velik pečat. "Ena glasbena točka je bila moja želja. To je pa to. Res je bilo čudovito gledati tolkalce oziroma plesalce v njihovem nastopu, spremljati Kreslina in Megliča na vrhu, pa še s tistimi posnetki na velikem zaslonu in glasbenimi vložki se je duša res odprla," mu je med ceremonijo, pri kateri so med drugimi sodelovali Tomi Meglič, Vlado Kreslin in Ansambel Saše Avsenika, igralo srce.

Ni ga presenetilo, saj je vedel, kako dobro je zapisan Dobitnik velikega kristalnega globusa, zmagovalec novoletne skakalne turneje in nosilce štirih olimpijskih medalj je konec kariere naznanil prejšnji mesec. Na vprašanje, ali je ob naznanitvi pričakoval takšno slovo, pa je brez ovinkarjenja odvrnil pritrdilno in pojasnil: "Iskreno, vedel sem, da sem pri Slovencih dobro zapisan, v športu sem dobro zapisan. Veliko sem tukaj dosegel in tudi slovo prinese s seboj svoje obveznosti." Reprezentančni kolegi so se mu v izteku planiške velikanke v en glas zahvaljevali za vse, kar jih je kot kapetan naučil. Za doprinos slovenskemu športu. Za izjemne uspehe, ki so motivirali ostale in bili gonilna sila vzpona trenutne generacije. Sam pa jim je bil hvaležen, da so čustva in presenečenja pustili za konec nedeljskega finala.

Čustva so se začela pred zadnjim skokom "Vsi so bili toliko spoštljivi, da me med tekmo niso motili, da sem lahko še zadnjič res imel celoten protokol, ritual. Da sem v tem užival. Sem človek, ki rad pozna protokol vnaprej," je povedal in priznal, da brez čustev ob zadnjem skoku vendarle ni šlo: "Ko sem šel zadnjič po stopnicah gor proti rampi, se je začelo vse skupaj in se še ni ustavilo." "V bistvu je sreča to, da imam za sabo skoraj 350 tekem v svetovnem pokalu za sabo. To sezono sem te izkušnje začel uporabljati in tudi zdaj sem jih, da sem spodobno opravil svojo nalogo," je dodal.

Planica 2016 bolj evforična od letošnje Starejši od bratov Prevc je še zadnjič v svoji karieri poskrbel, da se je minuli konec tedna v dolini pod Poncami čutila prava skakalna evforija. Nazadnje je tako bilo leta 2016, ko se je na tribunah v štirih dneh zbralo 112 tisoč navijačev. "Tista Planica se mi je zdela bolj evforična. Tam je bilo precej več evforije. Ali se je samo meni tako zdelo? Morda je bilo drugače, ker sem takrat zmagal," je poslovilni vikend primerjal s tistim pred osmimi leti, ko je v zrak dvignil veliki kristalni globus.

Peter Prevc z otrokoma in ženo po nedeljski tekmi v Planici. FOTO: Luka Kotnik icon-expand