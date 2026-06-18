Razpet med fundacijo in organizacijo planiške tekme

" Veseli me veliko stvari, tudi veliko stvari rad poskusim. Trenutno pa me najbolj vlečeta fundacija in pa planiška tekma ," je o tem, v kateri vlogi se ta čas najbolj najde, dejal nekdanji skakalni as. Zamisel za fundacijo je dolgo zorela, že v času kariere, ko se je ob vrhunskem športu soočal tudi z izzivi starševstva. Kot pravi, si želi predvsem, da bi otrokom pustili več časa, da bi jim bilo kdaj tudi dolgčas. Zato bo skupaj z ženo prek fundacije z izobraževanji in delavnicami skušal prispevati k boljšemu razumevanju otrok.

" Sam vidim naše poslanstvo, da pustimo otrokom spet malo bolj živeti, da jih ne vlačimo iz ene dejavnosti na drugo, da jim pustimo, da jim je včasih dolgčas. Po mojem prav dolgčas prinaša dobre ideje. To delamo na zelo posreden način. Da smo starši in vsi, ki sodelujemo z otroki, pri teh nalogah prisebni. Da se odrasli, starši, učitelji, trenerji in pedagogi med seboj dogovorimo in da ne komuniciramo preveč prek otrok. Naša izobraževanja so namenjena tistim, ki se z otroki ukvarjajo ," je pojasnil Peter Prevc .

Kot je dodal, otroci niso neposredno vključeni v njihov načrt, temveč želijo starše in odrasle naučiti, kako kakovostno živeti z otrokom. Poudaril je, da nima nobene želje otrok prepričevati v vrhunski šport, si pa želi, da bi se vsi gibali. " Gibanje je osnova, posledično se fizično hitreje in bolje razvijamo. Želim si, da ustanove, ki delajo z mladimi, to delajo tako, da otrok po koncu ukvarjanja z določeno panogo še vedno ohrani ljubezen do športa ."

Od doma je kot najstarejši od petih otrok odnesel predvsem neomejeno podporo: "Naši starši so nas podpirali, znali pa so nas tudi na mehek način potisniti, ko nam ni šlo, da nismo ob prvi oviri odnehali." Kot predsednik OK Planica je bil tudi na nedavnem kongresu krovne mednarodne zveze Fis v Beogradu, kjer je prišlo do dramatične menjave na mestu predsednika - Johana Eliascha je zamenjal Alexander Ospelt -, odločitev o prireditelju svetovnega prvenstva 2031 med Planico in Oberstdorfom pa so na presenečenje smučarske javnosti kar preložili.

"Mi smo svojo kandidaturo predstavili. Šli smo ven, čakali na razglasitev organizatorja, dolgo ni bilo nič ... Nato so nam sporočili, da odločitve ni bilo. Vsi so se bolj ubadali s tem, kdo bo predsednik Fisa, kot s tem, kdo bo gostil nordijsko svetovno prvenstvo," je o beograjski farsi dejal Prevc, ki pričakuje, bo prireditelj znan septembra po zasedanju sveta. Ob tem ni želel na glas razkriti svojega mnenja o možnostih Planice za organizacijo SP. Povedna pa je bila njegova izjava, da so novega predsednika Fisa podprli Avstrijci, Nemci in Švicarji ...