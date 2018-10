Prevc tudi po kalvariji s poškodovanim gležnjem nikoli ni razmišljal o 'puški in koruzi'

Peter Prevc je obul tudi že skakalne čevlje in, kot pravi, ne pomni, da bi bili ti vedno tako tesni. Še posebej zdaj, ko je bil dva meseca bolj kot ne le v copatih.

S kondicijsko pripravo je tako, da kakšne posebne vzdržljivosti nimam, ampak mi je pa skočnost, eksplozivnost kar nekako ostala in sem bil kar malo presenečen, kako sem nekatere vaje, ki so se mi nekoč zdele zahtevne, delal z lahkoto. Je pa res, da je šlo v drugo zelo počasi.

Tudi poseben dres za prve skoke po poškodbi je poleti že izbral, za tekme računa na skakalne prijatelje, da mu bodo, kot je v šali dejal, pripravili jagodni izbor. "Da bi lahko nastopil na uvodni tekmi sezone v Wisli 17. novembra, ko se bo začela 40. sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih, bi bil zame sanjski razplet. A dokler ne bom vsaj tri tedne na skakalnicah, da vsaj malo vidim, kje sem, kje so rezerve, če sploh so rezerve, ne morem ničesar zares reči. Morda bom skakal za svetovni pokal, morda za celinskega, morda pa za slovenski pokal," pravi 26-letni skakalec, ki ni nikoli resno pomislili, da bi vrgel puško v koruzo. "Da bi vrgel puško v koruzo, gotovo ne, saj sem se ves čas zavedal, da je treba biti zdrav, ne glede na to, kaj se na koncu zgodi. A seveda se vprašaš, kaj pa bo, če bo, potem malo gledaš, razmišljaš, na koncu pa si rečeš: če ne bom vsaj poskusil, ne bom nikoli vedel. Enostavno čakaš, da vse skupaj mine."