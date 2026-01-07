Nika Prevc v lov na četrto zaporedno zmago v Ljubnem

Nika Prevc FOTO: Profimedia

Kvalifikacije pred prvo tekmo bodo v petek opoldne, ob tem času se bosta v soboto in nedeljo začeli tudi obe posamični tekmi. Pred nedeljsko tekmo bodo še kvalifikacije ob 10.45.

Prevc na Ljubno prihaja po seriji treh zmag na tem prizorišču

Najboljša slovenska smučarska skakalka Nika Prevc se veseli prihajajočega konca tedna, ko bo na Ljubnem imela priložnost povečati prednost v seštevku svetovnega pokala. Po torkovi zmagi v Beljaku ima s 1066 točkami pred najbližjo zasledovalko Nozomi Maruyama okroglih 100 točk prednosti. Skakalki sta sicer daleč pred ostalo konkurenco.

Prevc je na Ljubnem dobila tri zaporedne tekme. Lani je bila najboljša v vseh treh nedeljskih skokih, kvalifikacijskem in obeh tekmovalnih, tako da je bila edina serija, v kateri ni zmagala, prva sobotna. Pred skupaj 15.500 navijači v dveh dnevih sta ji na najbolj obiskani tekmi v sezoni priznanje in šopek izročila njen brat Peter in oče Božidar.

Za mnoge je Ljubno najbolj prestižna tekma v karavani, od leta 2011 je stalnica koledarja in velja za najmlajše in najmanjše mesto, ki je kadarkoli gostilo takšno tekmovanje. Ob tem pa velja za tradicionalno najbolj obiskano na koledarju svetovnega pokala skakalk. Tako kot lani, organizatorji tudi letos napovedujejo podobno število gledalcev.

Prevc pričakuje odlično vzdušje

"Vem, da bo tako kot vedno na Ljubnem veliko navijačev. Pričakujem lepo zimsko vzdušje, sama pa si želim nadaljevati s takimi skoki, kot sem jih imela na prejšnjih dveh tekmah ob zmagah v Beljaku," je na novinarski konferenci v Ljubljani povedala Prevc.

Nika Vodan, druga slovenska skakalka z velikim globusom, je na Ljubnem zmagala na prvi tekmi leta 2022. Predlansko sezono je bila tretja, lani zaradi poškodbe ni tekmovala. "Skakalnico kar dobro poznam, lani žal nisem mogla tam tekmovati. Imam pa lepe izkušnje iz prejšnjih let. Tudi ostale naše tekmovalke jo poznajo, je sicer malo manjša od drugih. Sama pa sem dobro na poti in upam, da bomo po nastopih jokali od sreče, ne od žalosti," si je zaželela Vodan, najbolj izkušena v ekipi. V slovenski reprezentanci bo 12 tekmovalk. Poleg Prevc in Vodan bodo nastopile še mlada domačinka Taja Terbovšek ter Katra in Tinkara Komar, Jerica Jesenko, Izadora Kopač, Živa Andrič, Taja Košir, Taja Sitar, Ajda Košnjek in tokrat zaradi bolezni odsotna Maja Kovačič.

Tekma bo ob deseti obletnici prve slovenske zmage Maje Vtič.

Predsednik organizacijskega komiteja tekem na Ljubnem Rajko Pintar je napovedal, da bo petnajstič zapored v pokalu v tem kraju ob Savinji tokrat tekmovalo okrog 60 skakalk iz 15 ali 16 držav. V Slovenijo reprezentance še prihajajo in bodo natančne številke znane po četrtkovem sestanku ekip. Dodal je, da je sneženje v zadnjih dnevih ustvarilo lepo kuliso, vendar pa so imeli kar precej težav z odstranjevanjem snega iz naprave in v izteku. Pred tem so imeli namreč pripravljenega kar precej rezervnega snega, če ne bi bilo dodatnih padavin.

Pintar je že lani na Ljubnem napovedal gradnjo nove ali povečanje stare skakalnice

Pintar je februarja lani po tekmah povedal, da je bil proračun tekme dobra pol milijona evrov. V boju, da bi tekme tudi v prihodnje ostale na Ljubnem, pa je napovedal gradnjo nove 120-metrske skakalnice ali povečanje stare, da bi se lahko na njej merili tudi skakalci. Oktobra je povedal, da pripravljajo prve korake in prostorske načrte za izgradnjo skakalnice, kjer bi lahko tekmovali tudi moški. Načrt na Ljubnem je narejen v petih fazah, skupni proračun bo po Pintarjevih besedah okoli devet do deset milijonov evrov. Seveda tega ne bo zagotovila občina, ta bo dala denar za prostorske načrte, stali bodo okoli 200 do 300 tisoč evrov. Pri gradnji pa predvsem računajo na evropska sredstva in na pomoč države.

Razvoj skakalne infrastrukture je namenjen sledenju Fisovi strategiji