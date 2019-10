Prevc: Vrhunec bo sigurno novoletna turneja

"Trenutno zelo težko rečem karkoli, za čemer lahko potem stoodstotno stojim, glede na to, da je bilo od marca do zdaj na sporedu le nekaj tekem," je bil Peter Prevc komentar na vprašanje o pogledu na trenutno stanje forme. Se pa vseeno, tudi na podlagi poletne sezone na plastičnih skakalnicah, s pozitivnim pričakovanjem ozira proti zimi: "Delaš veliko priprav, upaš na najboljše." "Na poletne tekme ekipe hodijo zelo različno pripravljene, na kakšno tekmo se tudi 'načrtno' manj pripravijo. Ampak pri sebi mislim, da zaenkrat dobro napredujem, tudi z opremo smo že zelo blizu tistemu, kar hočemo imeti. Po drugi strani se pa kar veselim, da je še mesec in pol do začetka zimske sezone," je poletno iskanje forme orisal Prevc, ki se je z ostalimi reprezentanti v začetku tedna udeležil koprske medijske predstavitve pred novo zimo. Večjih sprememb ni, razen tega, da jim drese šiva nekdanji slovenski skakalni as Robert Kranjec , ki je marca v Planici končal bogato skakalno kariero. "Opremljevalci so isti, a vsa oprema je nova. Razen za drese je zdaj opremljevalec drug oziroma je šivilja druga. Spremembe se vedno malo dogajajo, vedno poskušaš, če bi lahko, kje še kaj več iztržil," je dejal. V poletni veliki nagradi so za njim štiri tekme, še najbolj mu je uspel Hinterzarten s četrtim mestom na posamični preizkušnji. "S poletno veliko nagrado sem, pa nisem zadovoljen. Na začetku mi je zelo šel, potem v tistih Zakopanah nisem bil najbolj zadovoljen. Na zadnji tekmi sem bil pa kar zelo zadovoljen, da sem v tistih, ki štejejo, prikazal najboljše skoke," je ocenil.

Povsem vseeno ti tudi poleti ni, kako skačeš: "Če zmagaš, si vesel, da si zmagal. S številkami se tako vedno malo obremenjuješ, sploh če si slab. Nisem si pa zadal nobenih ciljev, na katerih mestih moram biti. Po samih treningih težko veš, kam sodiš." Poškodba in operacija gležnja je le še spomin: "Nogo čutim, saj jo je treba, da lahko odrineš. Težav ni več veliko." Dvajseta septembra je dopolnil 27 let. Prav veliko se s svojo "skakalno starostjo" ne ukvarja: "EMŠO me še ne daje. Sem pa najstarejši v ekipi, s katero treniram, ampak jih še z lahkoto dohajam." "Razlika v letih se ne opazi, razen v razmišljanju. Ali si star 17 ali 27, je kar velika razlika v pogledu na kakšno stvar," je pripomnil. V zadnjih sezonah so bila opazna kar precejšnja rezultatska nihanja: "Želim si stabilnosti na visoki ravni. Če si stabilen na 30. mestu, je bolje, če vseeno obstaja kakšno nihanje med 30. in 10. mestom." "Upam, da bo. Treba je začeti sezono dobro in potem se držati enih stvari, ne pa stvari preveč na glavo postavljati med sezono. Pri tem se dobi umirjenost in pri tekmovalcih in pri trenerjih." Prevc ni privrženec revolucionarnih sprememb. "Prav veliko stvari nisem spreminjal, skok mora vedno biti enak, je pa bil s strani stroke predstavljen nekoliko drugačen pogled na vse skupaj in sem se tega moral naučiti. Zdaj bomo videli, kako se bo to poznalo," še dodaja. Zimska sezona v smučarskih skokih se bo sklenila s svetovnim prvenstvom v poletih v Planici od 20. do 23. marca. "Zelo težko bi rekel, da ciljam na en dogodek, na katerem bom najboljši. Želim dobro začeti sezono in potem naraščati in biti čim močnejši. Je pa vrhunec sigurno novoletna turneja," je sklenil Prevc, ki je v sezoni 2015/16 osvojil veliki kristalni globus za zmago v seštevku svetovnega pokala, sezono pa je končal s svojim še tretjim malim globusom za dobljeni seštevek poletov.