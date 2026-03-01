Izjemen polet Prevca za prepričljivo vodstvo po prvi seriji

Pred vodilnim skakalcem v seštevku poletu Domnom Prevcem je izjemno daleč poletel v soboto drugouvrščeni domačin Stephan Embacher (217,8). S težavami je pristal pri 240,5 m in izgubil nekaj točk zaradi doskoka.

Za Prevca so nato še za dve mesti znižali nalet, kljub temu pa je najboljši skakalec te zime kljub nemirnem letu pristal pri 238 m in zanesljivo prevzel vodstvo. Norvežan Johann Andre Forfang na tretjem mestu za Prevcem zaostaja že 30,5 točke.

Anže Lanišek (180,4) je v prvi seriji skočil slabše kot v kvalifikacijah, ko je bil sedmi. V drugi seriji bo napadel z 19. mesta. Za las je drugi skok ujel Timi Zajc (165,2), ki je poletel 198 metrov ter zasedel 28. mesto.

Brez finalne serije je ostal Žak Mogel (144,6) na 38. mestu.