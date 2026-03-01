Naslovnica
Zimski športi

Izjemen polet Prevca za prepričljivo vodstvo po prvi seriji

Bad Mitterndorf, 01. 03. 2026 13.35 pred 29 minutami 1 min branja 3

Avtor:
A.V. STA
Domen Prevc

Slovenski skakalni as Domen Prevc je z novim izjemnim poletom (238 m) krepko vodilni po prvi seriji tekme v poletih za svetovni pokal na Kulmu. Pred trenutno drugouvrščenim Avstrijcem Stephanom Embacherjem (240,5 m) ima olimpijski prvak iz Predazza kar 12,8 točke prednosti. Tretji pa je Norvežan Johann Andre Forfang, ki je poletel 225,5 metra.

Pred vodilnim skakalcem v seštevku poletu Domnom Prevcem je izjemno daleč poletel v soboto drugouvrščeni domačin Stephan Embacher (217,8). S težavami je pristal pri 240,5 m in izgubil nekaj točk zaradi doskoka.

Za Prevca so nato še za dve mesti znižali nalet, kljub temu pa je najboljši skakalec te zime kljub nemirnem letu pristal pri 238 m in zanesljivo prevzel vodstvo. Norvežan Johann Andre Forfang na tretjem mestu za Prevcem zaostaja že 30,5 točke.

Anže Lanišek (180,4) je v prvi seriji skočil slabše kot v kvalifikacijah, ko je bil sedmi. V drugi seriji bo napadel z 19. mesta. Za las je drugi skok ujel Timi Zajc (165,2), ki je poletel 198 metrov ter zasedel 28. mesto.

Brez finalne serije je ostal Žak Mogel (144,6) na 38. mestu.

smučarski skoki poleti kulm domen prevc svetovni pokal

Moški superveleslalom odpadel zaradi megle

KOMENTARJI3

korcula1
01. 03. 2026 14.43
Sodniki preprečili, da ni 20 točk prednosti
Odgovori
0 0
štajerc65
01. 03. 2026 14.22
Po prvi seriji Domen spet v vodstvu. Pa ti Avstrijci bodo začeli sanjati tega Slovenca.
Odgovori
+4
4 0
Geniusslo
01. 03. 2026 14.23
Ja. Samo tale Embacher je bodoči šampion skoraj 100%
Odgovori
+4
5 1
