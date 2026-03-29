Prevc z drugim mestom kronal nepozabno sezono

FOTOGALERIJA: Zadnji tekmovalni dan v Planici 2026 Damjan Žibert

Marius Lindvik je zasluženo še drugič v svoji karieri slavil na poletih v Planici, potem ko je že v prvi seriji pristal pri zavidljivih 238,5 metra. Čeprav je nesporni zmagovalec te zime Domen Prevc skočil dva metra dlje od Norvežana, je slovenski skakalni šampion zaradi nekoliko slabšega doskoka prejel nižje ocene, kar je bilo dovolj za tretje mesto po polovici tekme. Lindvik je ohranil mirno kri tudi v finalu in si s še enim dobrim poletom (231 metrov) kot že rečeno priskakal prestižno zmago v dolini pod Poncami. V primerjavi s prvo serijo pa je v drugi Lindvikov moštveni kolega Johann Andre Forfang izgubil dvoboj s 27-letnim Prevcem in se tako moral zadovoljiti s končnim tretjim mestom.

Prekrasna navijaška kulisa v Planici z piko na i nepozabni sezoni. FOTO: Damjan Žibert

Lindvik z najboljšim izhodiščem že po prvi seriji

Čeprav se sobotna moška ekipna preizkušnja ni končala po željah naših reprezentantov, so Domen Prevc, Anže Lanišek in druščina obljubili, da se bodo na zadnji tekmovalni dan v letošnji sezoni z boljšimi skoki (poleti) skušali oddolžiti svojim zvestim navijačem, ki so znova povsem napolnili prostor ob vznožju planiške velikanke. V zelo spremenljivih (vetrovnih) razmerah so v prvi seriji najkrajšo potegnili prav najboljši skakalci/letalci v letošnji sezoni. Vsi so pričakovali nov, spektakularen obračun med slovenskim skakalnim šampionom Domnom Prevcem in nadobudnim Avstrijcem Stephanom Embacherjem. A dobili smo nekaj povsem drugega; nekaj trenutkov boljših vetrovnih pogojev sta izkoristila norveška predstavnika - Marius Lindvik (238,5 m) in Johann Andre Forfang (232,5 m) -, ki sta bila vodilna po prvi seriji, medtem ko je bil Prevc s poletom 240,5 metra sicer daljši od omenjenega dvojca, a je zaradi nekoliko slabšega doskoka prejel malce slabše ocene za tretje mesto.



Timi Zajc je nastopil v okviru svojih trenutnih zmožnosti. S poletom dolgim 226,5 metra je osvojil 16. mesto, s poletom krajšim za 5,5 metra pa je Lanišek pristal mesto nižje od svojega reprezentančnega kolega. Rok Oblak je z 200 metri zasedel 29. mesto.

Navijači Domna Prevca so v letošnji sezoni lahko le uživali v izjemnih skokih svojega ljubljenca. FOTO: Damjan Žibert

Končni vrstni red:

1. M. Lindvik (Nor) 238,5 m/231,0 m

2. D. Prevc (Slo) 240,5 m/229,5 m

3. J. A. Forfang (Nor) 232,5 m/231,0 m 4. D. Tschofenig (Avt) 224,5 m/238,0 m 5. V. Foubert (Fra) 239,0 m/218,5 m 6. S. Kraft (Avt) 223,5 m/221,0 m 7. N. Nakamura (Jap) 222,0 m/221,5 m 8. K. Geiger (Nem) 233,0 m/227,5 m 9. M. Fettner (Avt) 217,5 m/230,0 m 10. J. Schuster (Avt) 236,0 m/215,5 m ...

13. A. Lanišek (Slo) 221,0 m/224,5 m

24. T. Zajc (Slo) 226,5 m/202,5 m

29. R. Oblak (Slo) 200,0 m/185,5 m

Prva serija, vrstni red:

1. M. Lindvik (Nor) 238,5 m 2. J. A. Forfang (Nor) 232,5 m 3. D. Prevc (Slo) 240,5 m 4. S. Kraft (Avt) 223,5 m 5. J. Schuster (Avt) 236,0 m 6. V. Foubert (Fra) 239,0 m 7. N. Nakamura (Jap) 222,0 m 8. G.Deschwanden (Švi) 226,0 m 9. K. Geiger (Nem) 233,0 m 10. A. Wellinger (Nem) 238,5 m ...

16. T. Zajc (Slo) 226,5 m

17. A. Lanišek (Slo) 221,0 m

29. R. Oblak (Slo) 200,0 m