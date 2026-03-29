Zimski športi

Prevc z drugim mestom kronal nepozabno sezono

Planica, 29. 03. 2026 09.10 pred 20 minutami 3 min branja 32

Avtor:
A.V.
FOTOGALERIJA: Zadnji tekmovalni dan v Planici 2026

Na zadnji tekmi sezone ob prekrasni navijaški kulisi v dolini pod Poncami je slovenski skakalni šampion Domen Prevc z drugim mestom na posamični moški preizkušnji postavil piko na i na izjemno tekmovalno obdobje 2025/26. Prepričljivi zmagi v skupnem seštevku svetovnega pokala, dvema olimpijskima odličjema in zmagi na novoletni turneji je dodal še zmago v seštevku poletov. Na današnji tekmi je slavil Norvežan Marius Lindvik, tretje mesto pa je zasedel njegov rojak Johann Andre Forfang.

Marius Lindvik je zasluženo še drugič v svoji karieri slavil na poletih v Planici, potem ko je že v prvi seriji pristal pri zavidljivih 238,5 metra. Čeprav je nesporni zmagovalec te zime Domen Prevc skočil dva metra dlje od Norvežana, je slovenski skakalni šampion zaradi nekoliko slabšega doskoka prejel nižje ocene, kar je bilo dovolj za tretje mesto po polovici tekme.

Lindvik je ohranil mirno kri tudi v finalu in si s še enim dobrim poletom (231 metrov) kot že rečeno priskakal prestižno zmago v dolini pod Poncami. V primerjavi s prvo serijo pa je v drugi Lindvikov moštveni kolega Johann Andre Forfang izgubil dvoboj s 27-letnim Prevcem in se tako moral zadovoljiti s končnim tretjim mestom. 

Prekrasna navijaška kulisa v Planici z piko na i nepozabni sezoni.
Prekrasna navijaška kulisa v Planici z piko na i nepozabni sezoni.
FOTO: Damjan Žibert

Lindvik z najboljšim izhodiščem že po prvi seriji

Čeprav se sobotna moška ekipna preizkušnja ni končala po željah naših reprezentantov, so Domen Prevc, Anže Lanišek in druščina obljubili, da se bodo na zadnji tekmovalni dan v letošnji sezoni z boljšimi skoki (poleti) skušali oddolžiti svojim zvestim navijačem, ki so znova povsem napolnili prostor ob vznožju planiške velikanke.

V zelo spremenljivih (vetrovnih) razmerah so v prvi seriji najkrajšo potegnili prav najboljši skakalci/letalci v letošnji sezoni. Vsi so pričakovali nov, spektakularen obračun med slovenskim skakalnim šampionom Domnom Prevcem in nadobudnim Avstrijcem Stephanom Embacherjem. A dobili smo nekaj povsem drugega; nekaj trenutkov boljših vetrovnih pogojev sta izkoristila norveška predstavnika - Marius Lindvik (238,5 m) in Johann Andre Forfang (232,5 m) -, ki sta bila vodilna po prvi seriji, medtem ko je bil Prevc s poletom 240,5 metra sicer daljši od omenjenega dvojca, a je zaradi nekoliko slabšega doskoka prejel malce slabše ocene za tretje mesto.

Timi Zajc je nastopil v okviru svojih trenutnih zmožnosti. S poletom dolgim 226,5 metra je osvojil 16. mesto, s poletom krajšim za 5,5 metra pa je Lanišek pristal mesto nižje od svojega reprezentančnega kolega. Rok Oblak je z 200 metri zasedel 29. mesto. 

Navijači Domna Prevca so v letošnji sezoni lahko le uživali v izjemnih skokih svojega ljubljenca.
Navijači Domna Prevca so v letošnji sezoni lahko le uživali v izjemnih skokih svojega ljubljenca.
FOTO: Damjan Žibert

Končni vrstni red:
1. M. Lindvik (Nor) 238,5 m/231,0 m

2. D. Prevc (Slo) 240,5 m/229,5 m

3. J. A. Forfang (Nor) 232,5 m/231,0 m 

4. D. Tschofenig (Avt) 224,5 m/238,0 m 

5. V. Foubert (Fra) 239,0 m/218,5 m 

6. S. Kraft (Avt) 223,5 m/221,0 m 

7. N. Nakamura (Jap) 222,0 m/221,5 m 

8. K. Geiger (Nem) 233,0 m/227,5 m 

9. M. Fettner (Avt) 217,5 m/230,0 m 

10. J. Schuster (Avt) 236,0 m/215,5 m 

...

13. A. Lanišek (Slo) 221,0 m/224,5 m

24. T. Zajc (Slo) 226,5 m/202,5 m

29. R. Oblak (Slo) 200,0 m/185,5 m

Prva serija, vrstni red:
1. M. Lindvik (Nor) 238,5 m 

2. J. A. Forfang (Nor) 232,5 m 

3. D. Prevc (Slo) 240,5 m

4. S. Kraft (Avt) 223,5 m

5. J. Schuster (Avt) 236,0 m

6. V. Foubert (Fra) 239,0 m

7. N. Nakamura (Jap) 222,0 m

8. G.Deschwanden (Švi) 226,0 m

9. K. Geiger (Nem) 233,0 m

10. A. Wellinger (Nem) 238,5 m 

...

16. T. Zajc (Slo) 226,5 m

17. A. Lanišek (Slo) 221,0 m

29. R. Oblak (Slo) 200,0 m

smučarski skoki poleti planica domen prevc posamična tekma

Kopitarjev gol premalo za razpoloženi Utah

KOMENTARJI32

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
blackwizard
29. 03. 2026 13.59
Eden in edini - dominator
Odgovori
0 0
Ricola Swiss
29. 03. 2026 13.54
Joža se ne briše, kateri nabija levosučne nebuloze, ČUDNO!!
Odgovori
0 0
Gustibus
29. 03. 2026 13.45
Tudi o.k., da so zvesti norveški navijači zadovoljni, saj jih je več na tekmi kot doma.
Odgovori
+1
1 0
Belištumf
29. 03. 2026 13.32
Ali lahko že nehamo..ZEHAM...dost je, samo marketing da se bogim slovenckom z minimalci vzame se 40 eur za karte..same druzinske tragedije tam..ko pijani oceti mikastijo otroke in zenske..elita pa tako zastonj po vezah pije in je na varnem.in toplem v Vipu..od tega pa.imajo na koncu edino skakalci ki skačejo ZASE..NE ZA VAS.
Odgovori
-3
2 5
motorist_mb
29. 03. 2026 13.03
Pubec 👏👏👏
Odgovori
+8
9 1
Banion
29. 03. 2026 12.54
bravo lepo tudi da še komu prepusti kakšno zamgo ne ko oni dončič ki se povsod sili v ospredje in šteje kolikokrat so tu kaj objavili
Odgovori
-5
4 9
3320.
29. 03. 2026 13.20
Dej ne nabijaj
Odgovori
+6
6 0
inside1
29. 03. 2026 12.35
RTV jevci so spet zapravljali, denarja dovolj. Iz Benger oblačil lani letos si letos spet privoščili Colmar bunde....
Odgovori
+4
9 5
Jožajoža
29. 03. 2026 12.33
Naßi skakalci so pika na i naši zmagi GOLOBA na volitvah.
Odgovori
-11
5 16
zajfa
29. 03. 2026 12.56
Tako je. Orel Domen in Golob kot eno. Za narod, oba. Za tistih 10% polnih guzic pa smo skrbeli že zadnjih 32 let. Čas je za nas.
Odgovori
-3
3 6
jernam
29. 03. 2026 13.09
Joža bogi si.
Odgovori
+7
9 2
3320.
29. 03. 2026 13.21
Zmaha Holoba, zadnji žebelj v krsti Slovenije
Odgovori
+5
7 2
marymary
29. 03. 2026 12.24
Velik poklon našim skakalcem in skakalkam❤️❤️, odlični ste bili vsi.
Odgovori
+24
25 1
Belištumf
29. 03. 2026 13.33
in kaj imaš od tega..ti se klanjas tako vsem...sefom..zeni..
Odgovori
-4
1 5
Buča hokaido
29. 03. 2026 12.21
240 je skočil, pa je še vedno tretji???
Odgovori
+5
7 2
Valkidžija
29. 03. 2026 12.27
Nei, nein..
Odgovori
+3
5 2
juventina10
29. 03. 2026 12.16
žal mi je nikaida,vojna mu je preprečila skupno 3.mesto.našim pa brez besed,naj letijo tudi naslednjo sezono na polno.nič hudega za včeraj,ko fantom ni ratalo,kaj malega je treba pustit tudi ostalim.kako že,izjema potrjuje pravilo.
Odgovori
+7
9 2
PomisliNaSonce
29. 03. 2026 12.16
Privoščimo norvežanom tole zmago ob zaključku. To je dobro za šport, da smo tokrat na zmagovalnem drugem mestu...norvežani pa z novim upanjem za nov preporod skokov med ljudmi na Norveškem. Dobro sonce za vse :)
Odgovori
+10
10 0
proofreader
29. 03. 2026 12.14
Fino je, ker je toliko Slovenskih zastav. Naj se jugonostalgiki malo jezijo.
Odgovori
+0
9 9
biggbrader
29. 03. 2026 12.30
Res je lep pogled ba SLOVENSKE zastave in na množico.
Odgovori
+9
9 0
Prelepa Soča
29. 03. 2026 12.31
.... jugonostalgiki?... saj so slovenske zastave, ne YU.
Odgovori
+1
4 3
FreedomMan
29. 03. 2026 11.51
Vrnite novico o milionih, ki protestirajo proti Trumpu, polepšajte dan levičarjem in pokvarite desničarjem.
Odgovori
-16
3 19
proofreader
29. 03. 2026 12.12
Režirani protesti bogatih levičarjev.
Odgovori
+1
9 8
MRFAIRPLAY
29. 03. 2026 12.36
Nekateri res ne morete brez politike. Še v rubriki šport ne date miru z tem.
Odgovori
+10
10 0
jernam
29. 03. 2026 13.07
Hvala bogu da pernatega ni bilo nikjer videt
Odgovori
+2
5 3
FIRBCA
29. 03. 2026 11.48
ko sodniki odlocajo u rezultatu je bolj tako z sportom. Smo pa najboljsi.
Odgovori
+14
14 0
Perrun
29. 03. 2026 11.31
mah težko je gledat te skoke. na meji gledljivosti z vsemi temi točkovanji, vetri, itd. sploh ne veš kaj dejansko gledaš
Odgovori
-2
5 7
3320.
29. 03. 2026 13.23
Glej fuzbal, ni treba razmišljat, šport za nižjo inteligenco.
Odgovori
+0
1 1
MesOjediPinGvin
29. 03. 2026 11.28
Zadnjih pet letalcev so spustili v sekret razmerah. Tudi tri zaletna mesta višje niso pomagala.
Odgovori
+6
7 1
mackon08
29. 03. 2026 11.04
Žirija pa spet dela bedarije. zvišanje za eno naletno mesto več vzame kot pa doda.
Odgovori
+8
8 0
Koronavirusovec
29. 03. 2026 11.17
bedarija je to, da je podeljenih toliko dodatnih točk za okoli 1-2 km/h več km/h kot 3 zaletna mesta nižje
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
Portal
Zanikal afero z varuško: Sledil je dramatičen preobrat, ki je presenetil vse
Težave s ščitnico v rodni dobi: Kako vpliva na plodnost in nosečnost?
Kdaj lahko otrok ponovno obišče vrtec ali šolo po preboleli bolezni?
Kako vemo, da ima dojenček priraščen jeziček?
zadovoljna
Portal
Princesa razkrila, zakaj nikoli ne nosi poročnega prstana
Tedenski horoskop: Ovni bodo odločni, levi morajo pokazati razumevanje
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo umirjeni, tehtnice tokrat vodi srce
Znana Slovenka razkrila, da je noseča
vizita
Portal
Povečala je prsi, da bi se počutila bolje. Leta pozneje je prišlo do zapleta, ki ji je spremenil življenje
Je gluten varen pri Hashimotu? Strokovnjaki opozarjajo na presenetljivo povezavo
Zakaj bolečine v križu pogosto izvirajo iz šibkih gluteusov
Preboj v onkologiji: kako modificirane bakterije uničujejo raka
cekin
Portal
Jahta kot plavajoča vila: pogled v luksuz, ki ga bo uporabljal Carlos Alcaraz
Agadir: Sedem dni all inclusive za manj kot 300 evrov
Kepica sladoleda: se bomo dokončno poslovili od nizkih cen?
Delo na superjahtah: Resničnost, zaslužki in skriti incidenti
moskisvet
Portal
Gorska cesta, ki jemlje dih, a skriva temno zgodovino hladne vojne
Georgina in Ronaldo razburila z neprimerno objavo
7 znakov, ki kažejo na to, da ste nadpovprečno inteligentni
Veste, kaj pomenijo oznake na avtomobilskih pnevmatikah?
dominvrt
Portal
Njena garderobna omara je dih jemajoča
Uspešno gojenje begonij: Od semena do cvetoče lepote v vsakem vrtu
To letos ne sme manjkati na mizi za velikonočne praznike
Zataknjena zadrga? Ta preprost trik jo sprosti v trenutku
okusno
Portal
Ideja za veliko noč: sladica tekmovalke MasterChefa, ki bo navdušila vse goste
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Recept bralke Alme: ta razkošna sladica je popoln hit
voyo
Portal
Delovna akcija
Kmetija
Priscilla
Spor v družini Beckham
