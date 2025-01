Prevc z ogromno prednostjo po prvi seriji v Beljaku

Na tekmo so se iz kvalifikacij, v katerih je Nika Prevc s skokom 102 metra postavila rekord skakalnice, ker pa ni naredila telemarka, to ni zadostovalo za prvo mesto, uvrstile vse Slovenke, v finale pa poleg Prevc in Eme Klinec še Taja Bodlaj in Tina Erzar.

Bodlaj je skočila 87 metrov, slabše cene za slog so jo potisnile na 23. mesto, Erzar pa je pristala pri 80 metrih in zasedla 27. mesto.

Izpadli sta Katra Komar (81,5 m, 34. mesto) ter Ajda Košnjek (79,5 m, 37. mesto).