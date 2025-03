Prevc na treningu napovedal sijajen vikend, Zajc si je oddahnil

OGLAS

Domen Prevc je na prvem četrtkovem treningu za le pol metra zaostal za svojim osebnim rekordom, ki ga je letos postavil v Vikersundu. Na drugem treningu in nato v kvalifikacijah je pristal pri 224,5 metra, s čimer pa ni bil najbolj zadovoljen. "Prvi skok se mi je 'poklopil', naslednja dva pa sem bil malo nepotrpežljiv. Predvsem na tem moram delati naslednje dni, da držim svoj fokus. Enostavno moram biti miren in zbran," je pred zaključkom sezone razmišljal Prevc. Potem ko je na prvih sedmih tekmah le enkrat osvojil točke, je svojo formo v drugem delu sezone močno obrnil navzgor. V letu 2025 je kar štirikrat stal na stopničkah, slavil je v Oberstdorfu in Vikersundu. "Res lahko grem mirno v zadnje tekme. To je ena boljših sezon. Fajn je, da ne rabim izsiljevati, ampak lahko samo uživam do konca."

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

V petek je pred skakalci predzadnja posamična preizkušnja, v soboto sledi ekipna tekma, nedelja pa je rezervirana za veliki finale sezone. Prevc je v svetovnem pokalu zbral osem posamičnih zmag, na prvo v Planici pa še čaka. Čeprav ne skriva, da mu letalnica v Vikersundu bolj ustreza, ne želi iskati izgovorov. "Pričakoval sem, da me bo na 'mizi' bolj treslo, ampak so jo res dobro uredili. To ne more biti izgovor. Karkoli bi bilo, ne bi bil izgovor. Enostavno je treba biti potrpežljiv. Vikersund mi malenkost bolj ustreza, ampak nič za to. Tukaj smo," je še dodal vodilni v seštevku poletov, kjer ima po štirih od šestih preizkušenj 305 točk.

Zajcu odleglo po maratonskih kvalifikacijah Drugi je Timi Zajc z 222. V kvalifikacijah je bil prav Zajc drugi najboljši Slovenec, s poletom 220,5 metra je bil sedmi. 13. je bil Anže Lanišek. "Bilo je težko, kvalifikacije so bile zelo nekonstantne. Želiš si samo, da preživiš, da nisi preveč v ozadju," si je po koncu četrtkovega dogajanja oddahnil Zajc. Maratonske kvalifikacije, v katerih je nastopilo 65 skakalcev iz 18 držav, so namreč zaradi težav z močnim vetrom trajale skoraj dve uri. Ob številnih prekinitvah je bilo težko ostati zbran, zato je bilo kvalifikacije najpomembneje preživeti, je še izpostavil Zajc.

Od Slovencev so se na petkovo tekmo uvrstili še Lovro Kos (20.), Žak Mogel (35.), Rok Masle (37.) in Žiga Jelar (39.).

Hrgota: Pomembno bo, da zaključimo v stilu Slovenski skakalci so domov pripotovali z najlepšo možno popotnico – dvojno zmago iz Lahtija. Anže Lanišek je bil najboljši na posamični tekmi minulo soboto, v nedeljo pa je v navezi z Lovrom Kosom dobil še superekipno tekmo, zaradi česar optimizma v naši reprezentanci, kakopak, ne manjka. "Vedno je fajn priti z dobro popotnico. To nam je letos k sreči znova uspelo. Pomembno pa bo, da zaključimo v stilu, kot smo skakali v zadnjem času," je povedal Robert Hrgota.

Nekdanje reprezentančne kolege je v četrtek spremljal tudi Peter Prevc. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Spodobi se, da so cilji po izjemnih zadnjih tednih visoki, je nadaljeval glavni trener slovenske reprezentance: "Vsako tekmo želimo biti v igri za zmagovalni oder. Predvsem pa si želim, da fantje uživajo. Po burnem začetku so se pobrali, naredili dober rezultat in naj sedaj uživajo." Dodal je še, da je bil prvi dan namenjen predvsem iskanju pravih občutkov, ki jih bodo skušali unovčiti že v petek. "Sploh prvi dan je občutek zahtevnejši, ampak iz skoka v skok stvari postajajo bolj enostavne. Mislim, da se bodo tudi fantje prilagodili," v svoje varovance verjame Hrgota.