Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Jubilejna zmaga in posebni občutki za Niko Prevc

Ljubno ob Savinji , 10. 01. 2026 15.55 pred 32 minutami 2 min branja 4

Avtor:
David Stropnik J.B.
Nika Prevc

Nika Prevc nadaljuje pohod do tretjega zaporednega velikega kristalnega globusa. Pred domačimi navijači na Ljubnem ob Savinji je prišla do osme zmage v sezoni in skupno že 30. posamične v karieri, po kateri ji je šopek rož na odru za zmagovalce predal kar njen oče.

"Zelo sem uživala, bila sem res zelo dobra," je tiha, a samozavestna Nika Prevc poudarila po novi suvereni predstavi. Drugouvrščeno Avstrijko Liso Eder je premagala za več kot 24 točk in s tem osrečila osemtisočglavo množico v Ljubnem ob Savinji.

Na vprašanje, ali se na vrhu skakalnice zaveda sijajne množice pod doskočiščem, je odvrnila: "Zavedam se, ker s pogledom ošinem to veliko množico. Tista posebna energija pa se ustvari na zaletni rampi, ko zaslišim vse navijanje, po drugi strani pa sem še vedno v svojem mehurčku."

Posebna pa je bila tudi podelitev, kjer ji je šopek rož predal kar njen oče. Tekmo pa je spremljal tudi najstarejši brat Peter, nekdanji zmagovalec velikega kristalnega globusa. "Zelo poseben občutek. Te čestitke so najtoplejše," je še dodala 20-letna šampionka, ki strumno koraka do tretjega velikega kristalnega globusa v svoji karieri.

Preberi še Nika Prevc z dvema odličnima skokoma daleč najboljša na Ljubnem

S 30. posamično zmago se je zavihtela na drugo mesto večne lestvice skakalk z največ zmagami v svetovnem pokalu. V veliki prednosti je s 63 uspehi Japonka Sara Takanaši, drugo mesto pa si Prevc zdaj deli z Norvežanko Maren Lundby. Obenem je 20-letnica že 44. v karieri stopila na zmagovalni oder. V tej kategoriji je na šestem mestu, najboljša je prav tako Sara Takanaši, ki je bila med tremi najboljšimi kar 116-krat.

smučarski skoki nika prevc ljubno ob savinji

Slovenske biatlonke sedme v Oberhofu

Tim Mastnak tretji na paralelnem veleslalomu v Scuolu

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sandokkan
10. 01. 2026 16.52
Samo Slovenke. Niti Jaz in Norv ni bilo!Nobene konkurence. Ta sport je med najbolj nezanimivimi in najmanj gledanimi na svetu! Samo Slovenci to jemljejo resno! :))
Odgovori
+1
1 0
korcula1
10. 01. 2026 16.37
Čestitke
Odgovori
+1
2 1
zmerni pesimist
10. 01. 2026 16.36
Kje so pa japonke
Odgovori
-1
1 2
Igor Horvat1
10. 01. 2026 16.47
za japonke je pa malo premrzlo, sedaj je čas za zimsko obutev
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Nasveti vplivnežev? Ne, hvala, pravi Michelle Obama
Ko otrok prekine stik – kako obnoviti odnos
Ko otrok prekine stik – kako obnoviti odnos
Zamrzovanje jajčec pri 18: zvezdnik šokiral javnost
Zamrzovanje jajčec pri 18: zvezdnik šokiral javnost
Kdaj dojenčku začeti čistiti zobke?
Kdaj dojenčku začeti čistiti zobke?
zadovoljna
Portal
Je to najlepša babica na svetu?
Dnevni horoskop: Raki poslušajo srce, škorpijoni so mirni
Dnevni horoskop: Raki poslušajo srce, škorpijoni so mirni
Vroče fotografije hrvaškega para
Vroče fotografije hrvaškega para
Nohti 2026: V modo se vrača klasika
Nohti 2026: V modo se vrača klasika
vizita
Portal
Rak pri mladih ženskah: zaskrbljujoč porast in možni vzroki
Skrita 'stikala' v naši DNK bi lahko razložila, kako Alzheimerjeva bolezen prevzame možgane
Skrita 'stikala' v naši DNK bi lahko razložila, kako Alzheimerjeva bolezen prevzame možgane
Smejalni plin kot hitro delujoče zdravljenje depresije? Nova raziskava prinaša upanje
Smejalni plin kot hitro delujoče zdravljenje depresije? Nova raziskava prinaša upanje
Kako neprespane noči pahnejo možgane v spiralo, iz katere se težko vrnemo
Kako neprespane noči pahnejo možgane v spiralo, iz katere se težko vrnemo
cekin
Portal
Maščevalna odpoved: nov trend odhoda brez opozorila
Zaklad na parkirišču čaka lastnika
Zaklad na parkirišču čaka lastnika
Upokojevanje v letu 2026 - vse, kar morate vedeti
Upokojevanje v letu 2026 - vse, kar morate vedeti
Olajšava za vzdrževane družinske člane 2025
Olajšava za vzdrževane družinske člane 2025
moskisvet
Portal
Ko je Jugoslavija ustavila sanje ...
Razkrita dolgo varovana skrivnost Betelgeze
Razkrita dolgo varovana skrivnost Betelgeze
Rekla je, da ima prevelikega
Rekla je, da ima prevelikega
Za koliko se na snegu podaljša zavorna pot avtomobila?
Za koliko se na snegu podaljša zavorna pot avtomobila?
dominvrt
Portal
Čemu bi morali vsak dan nameniti 10 minut?
Kako skrbeti za vitezovo zvezdo, da bo dolgo cvetela?
Kako skrbeti za vitezovo zvezdo, da bo dolgo cvetela?
Trendi za leto 2026: takšne bodo jedilnice prihodnosti
Trendi za leto 2026: takšne bodo jedilnice prihodnosti
Tako boste preprosto odstranili madeže soli iz čevljev
Tako boste preprosto odstranili madeže soli iz čevljev
okusno
Portal
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Napake, ki pokvarijo domačo juho – in kako jo narediti veliko bolj okusno
Napake, ki pokvarijo domačo juho – in kako jo narediti veliko bolj okusno
Najlažja pita, ki jo lahko naredi vsak
Najlažja pita, ki jo lahko naredi vsak
Vikend brez stresa v kuhinji: 5 jedi, pripravljenih v dobre pol ure
Vikend brez stresa v kuhinji: 5 jedi, pripravljenih v dobre pol ure
voyo
Portal
Nesmrtni
Jutranja ptica
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445