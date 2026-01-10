Jubilejna zmaga in posebni občutki za Niko Prevc

"Zelo sem uživala, bila sem res zelo dobra," je tiha, a samozavestna Nika Prevc poudarila po novi suvereni predstavi. Drugouvrščeno Avstrijko Liso Eder je premagala za več kot 24 točk in s tem osrečila osemtisočglavo množico v Ljubnem ob Savinji.
Na vprašanje, ali se na vrhu skakalnice zaveda sijajne množice pod doskočiščem, je odvrnila: "Zavedam se, ker s pogledom ošinem to veliko množico. Tista posebna energija pa se ustvari na zaletni rampi, ko zaslišim vse navijanje, po drugi strani pa sem še vedno v svojem mehurčku."
Posebna pa je bila tudi podelitev, kjer ji je šopek rož predal kar njen oče. Tekmo pa je spremljal tudi najstarejši brat Peter, nekdanji zmagovalec velikega kristalnega globusa. "Zelo poseben občutek. Te čestitke so najtoplejše," je še dodala 20-letna šampionka, ki strumno koraka do tretjega velikega kristalnega globusa v svoji karieri.
S 30. posamično zmago se je zavihtela na drugo mesto večne lestvice skakalk z največ zmagami v svetovnem pokalu. V veliki prednosti je s 63 uspehi Japonka Sara Takanaši, drugo mesto pa si Prevc zdaj deli z Norvežanko Maren Lundby. Obenem je 20-letnica že 44. v karieri stopila na zmagovalni oder. V tej kategoriji je na šestem mestu, najboljša je prav tako Sara Takanaši, ki je bila med tremi najboljšimi kar 116-krat.
