Jubilejna zmaga in posebni občutki za Niko Prevc

"Zelo sem uživala, bila sem res zelo dobra," je tiha, a samozavestna Nika Prevc poudarila po novi suvereni predstavi. Drugouvrščeno Avstrijko Liso Eder je premagala za več kot 24 točk in s tem osrečila osemtisočglavo množico v Ljubnem ob Savinji.

Na vprašanje, ali se na vrhu skakalnice zaveda sijajne množice pod doskočiščem, je odvrnila: "Zavedam se, ker s pogledom ošinem to veliko množico. Tista posebna energija pa se ustvari na zaletni rampi, ko zaslišim vse navijanje, po drugi strani pa sem še vedno v svojem mehurčku."