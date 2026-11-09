Domen Prevc pred novo sezono: Komaj sem že čakal

Poletje je bilo za Domna Prevca delovno, predvsem pa precej razgibano. Poleg treningov in priprav na različnih evropskih prizoriščih je moral usklajevati še številne medijske in marketinške obveznosti. Zdaj se pred začetkom nove tekmovalne zime osredotoča predvsem na zadnje priprave in lov na visoke uvrstitve.

"Poletje smo preživeli podobno kot prejšnja leta, čeprav je bilo letos še nekoliko bolj pestro. Nekaj priprav smo opravili v Skandinaviji, nekaj drugod po Evropi, precej časa pa namenili tudi medijskim in marketinškim obveznostim. Zdaj bo kar prijalo, da se vrnem v ustaljen ritem, se spočijem in dobro pripravim na sezono," je povedal Prevc.

Zadnji del priprav je očitno prinesel dovolj razlogov za optimizem, Prevc pa si pred zimo postavlja visoke rezultatske cilje.

"Mislim, da smo naredili marsikaj dobrega. Zadnje obdobje priprav je potekalo zelo dobro, zato že komaj čakam začetek sezone. Želim si, da bi sezono začel med najboljšimi tremi, nato pa stopnjeval formo. A moj cilj je tudi, da znova posežem po zmagi," je optimističen.