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Zimski športi

Domen Prevc pred novo sezono: Komaj sem že čakal

Ljubljana, 09. 11. 2026 16.15 pred 35 minutami 2 min branja 0

Avtor:
N.M. S.V.
Novinarska konferenca smučarski skakalci

Slovenski smučarski skakalec Domen Prevc je po pestrem poletju, ki so ga zaznamovale priprave na različnih prizoriščih in številne obveznosti, že z mislimi pri novi sezoni. Z opravljenim delom je zadovoljen, želi si dobrega začetka in postopnega stopnjevanja forme. V pogovoru se je dotaknil tudi konca kariere Eme Klinec ter njenega prispevka k razvoju ženskih smučarskih skokov.

Poletje je bilo za Domna Prevca delovno, predvsem pa precej razgibano. Poleg treningov in priprav na različnih evropskih prizoriščih je moral usklajevati še številne medijske in marketinške obveznosti. Zdaj se pred začetkom nove tekmovalne zime osredotoča predvsem na zadnje priprave in lov na visoke uvrstitve.

"Poletje smo preživeli podobno kot prejšnja leta, čeprav je bilo letos še nekoliko bolj pestro. Nekaj priprav smo opravili v Skandinaviji, nekaj drugod po Evropi, precej časa pa namenili tudi medijskim in marketinškim obveznostim. Zdaj bo kar prijalo, da se vrnem v ustaljen ritem, se spočijem in dobro pripravim na sezono," je povedal Prevc.

Zadnji del priprav je očitno prinesel dovolj razlogov za optimizem, Prevc pa si pred zimo postavlja visoke rezultatske cilje.

"Mislim, da smo naredili marsikaj dobrega. Zadnje obdobje priprav je potekalo zelo dobro, zato že komaj čakam začetek sezone. Želim si, da bi sezono začel med najboljšimi tremi, nato pa stopnjeval formo. A moj cilj je tudi, da znova posežem po zmagi," je optimističen.

Pomemben del poletnih priprav je bilo tudi delo na opremi, s katero je Prevc zadovoljen. Verjame, da so stvari na pravem mestu, čeprav se zaveda, da lahko končni razplet tekem krojijo tudi nepredvidljive okoliščine.

"Oprema je pripravljena, stvari se sestavljajo. Mislim, da bi morali počasi vse skupaj spraviti na pravo raven, če ne bo kakšnih zelo zahtevnih okoliščin ali pa bomo imeli znova smolo," je ocenil.

V pogovoru se je dotaknil tudi odločitve Eme Klinec, ki je sklenila tekmovalno kariero. Ob tem je izpostavil predvsem pomen njene generacije za razvoj ženskih smučarskih skokov, saj so tekmovalke s svojimi dosežki premikale meje in odpirale vrata naslednicam.

"V tem času, ko smo orali ledino, so premikale svoje meje. Spoštujem vse, kar je naredila, in ji želim veliko sreče," je dejal.

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Klinec je marca 2023 v Vikersundu poskrbela za zgodovinski dosežek. Na prvi uradni tekmi ženskih smučarskih poletov je zmagala in z daljavo 226 metrov postavila svetovni rekord. Njen uspeh je bil pomemben korak k uveljavitvi ženskih poletov na največjih letalnicah.

Prevc je poudaril, da takšni mejniki ne pomenijo le osebnih uspehov posameznic, temveč prispevajo tudi k razvoju celotnega športa in spodbujajo nove generacije skakalk.

"To je bil pomemben premik zanje, saj so tudi druga dekleta dobila zagon. Mislim, da je to dobro za razvoj športa, ki gre v pravo smer. Vse bolj se vidi, kaj je mogoče doseči, in to pozitivno vpliva na celotno disciplino," je še dodal.

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